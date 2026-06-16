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內地5月工業增4.5%略勝預期 零售跌0.6% 固投見6年低

宏觀經濟
更新時間：11:23 2026-06-16 HKT
發佈時間：11:23 2026-06-16 HKT

內地公布5月「三頭馬車」經濟數據，其中工業增加值按年增長4.5%，略勝預期，前值為增長4.1%；社會消費品零售總額按年下降0.6%，差過市場預期，是2022年12月後新低及首次下跌，前值則為增長0.2%；固投方面，1至5月不含農戶固定資產投資按年下降4.1%，差過市場預期，亦是2020年5月後新低，前值為下降1.6%。

1至5月房地產投資跌16.2%

此外，內地1至5月房地產投資按年下降16.2%，前值為下降13.7%。

5月失業率為5.1%

失業率方面，5月全國城鎮調查失業率為5.1%，較上月下降0.1個百分點，並為2025年12月後最低；若以今年1至5月份計，全國城鎮調查失業率平均值為5.2%。

國家統計局表示，5月份國民經濟運行總體平穩，發展韌性持續彰顯，但也要看到外部形勢更加複雜多變，國內供強需弱矛盾突出，部分企業經營壓力較大，經濟穩中向好的基礎仍需鞏固。

國統局又指，下階段要堅持穩中求進、提質增效，強化逆周期和跨周期調節，持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，因地制宜發展新質生產力，縱深推進全國統一大市場建設，着力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

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