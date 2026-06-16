內地5月一線城市商品房價按月升0.2% 二、三線城市續跌

內地公佈5月份70個大中城市中，一線城市商品住宅銷售價格按月上漲，二、三線城市按月下降；一、二、三線城市按年跌幅整體收窄。至於新建商品住宅銷售價格按月上漲城市數目較上月增加。另一方面，據路透引述數據測算指出，5月新建房價按月跌0.2%，降幅較4月的0.1%擴大。

上海、廣州及深圳房價向上

國統局數據顯示，5月份一線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.2%，漲幅較上月擴大0.1個百分點。其中，上海、廣州及深圳分別上升0.2%、0.2%及0.4%，北京下降0.2%。二線城市新建商品住宅銷售價格按月下降0.1%，降幅與上月相同；三線城市下降0.4%，降幅較上月擴大0.1個百分點。

70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格按月上漲城市有16個，較上月增加2個。

一線城市二手房價按月升0.4%

二手住宅方面，5月份一線城市二手住宅銷售價格按月上漲0.4%，漲幅與上月相同。其中，北京、上海、廣州及深圳分別上升0.1%、0.6%、0.1%及0.6%。二線城市二手住宅銷售價格按月下降0.2%，降幅與上月相同；三線城市下降0.4%，降幅較上月擴大0.1個百分點。

70個大中城市中，二手住宅銷售價格按月上漲城市有10個，較上月減少2個。

一線城市商品房價按年跌1.7%

按年計表現方面，5月份一線城市新建商品住宅銷售價格按年下降1.7%，降幅比上月收窄0.4個百分點。其中，上海上漲3.2%，北京、廣州和深圳分別下降2.1%、3.3%和4.5%。二線城市新建商品住宅銷售價格按年下降3.2%，降幅比上月收窄0.1個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格按年下降4.2%，降幅擴大0.1個百分點。

二手住宅方面，5月份一線城市二手住宅銷售價格按年下降5.8%，降幅比上月收窄1.0個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降6.5%、4.3%、7.0%和5.5%。二、三線城市二手住宅銷售價格按年分別下降5.7%和6.2%，降幅分別收窄0.2個和0.1個百分點。