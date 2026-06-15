惠譽維持中國「A級」主權評級 展望穩定

評級機構惠譽維持中國長期發行人違約評級（IDR）為「A」，展望穩定。

製造業及科技轉型支持經濟增長

惠譽指出，中國的評級反映其龐大且多元化的經濟體，在轉型至先進製造業和科技行業等新增長動力的過程中，相較同類評級的經濟體，仍支持其穩健的經濟增長前景。其評級亦受惠於中國在全球貿易中不可或缺的角色及強健的外部財務狀況。

然而，這些優勢被公共財政前景的中期挑戰所制衡，包括高赤字、收入下降、債務上升，以及與經濟整體高槓桿相關的或有負債風險持續存在，儘管低融資成本緩解了有關風險。

料中國全年GDP增長放緩至4.6%

惠譽指，儘管外部環境波動，惟預測2026年中國的GDP仍有4.6%增長，略低於2025年的5%。而強勁的出口和製造業活動將持續支持經濟前景。中國在2025年安然度過高關稅的不確定性，近期中美兩國元首峰會強調「戰略穩定」，應能限制短期關稅重新升級的風險。能源價格衝擊可能構成挑戰，但龐大的原油庫存、強大的煉油能力和多元化的能源來源將緩衝相關風險。

內房影響家庭信心仍弱

不過，內地需求依然疲弱。受房地產財富效應和勞動市場疲軟影響，內地家庭信心仍然薄弱，拖累商品消費。另方面，服務業活動表現較佳。今年首季因地方政府基礎設施支出提前落地，投資有所回升，但預計今年餘下時間將維持溫和。