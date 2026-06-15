聯儲局換帥後首次議息在即 大行料美息年內不變 「停戰也有消化期」

美國聯儲局將於明日起（16至17日）一連兩日舉行議息會議，為新任主席沃什上場後首次主持議息。市場普遍預期聯儲局今次將按兵不動，其中渣打香港、大中華及北亞區金融市場及戰略客戶主管曾繼志表示，由於美伊戰事已對能源及石油供應鏈造成明顯干擾，即使短期停戰，通脹仍需時間消化，預期美息直至今年底均會維持平穩，不加亦不減。市場焦點則落在沃什首份議息聲明及會後言論。

渣打已由最初預期美國今年減息，改為維持利率不變。曾繼志解釋，由於戰事已顯著干擾能源及石油供應鏈，最新看法是「今年減息空間真係應該冇乜」。就算突然停戰，亦有消化期，因此通脹應續高企。不過，他認為美國暫未必會加息，因美國總統特朗普向來主張減息，除非通脹失控，沃什才會考慮加息。惟目前通脹未到失控地步，故料美息直至年底將保持平穩。

聚焦沃什言論立場

芝商所FedWatch工具顯示，聯儲局本周議息維持利率不變的概率超過97%。星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡預計，由本周直到明年美息也會維持不變，本周則因沃什首登場主持議息會，加息機會可謂零，但受制於潛在通脹壓力，故亦難望減息。往後美息走向將取決更多數據並美伊談判進展。

上商財資業務處研究部主管林俊泓也料，本月以至下半年美息將維持不變，因太多不明朗因素，認為市場將更聚焦沃什首秀的言論立場，以及在記者會上如何回應加息條件、點陣圖存留等問題。

儲局於明日起一連兩日議息，為沃什上場後首次主持議息會議。

港元拆息再大升機會不高

曾繼志又指，鑑於本港資本市場存剛性需求，估計1個月拆息年內將維持2.7厘至2.8厘，再大升機會不高，預料短期受半年結及派息期此等季節性因素影響，6、7月1個月拆息有望升破3厘，直至季節性因素消退才回落。他又預期，在避險情緒及息差支持下，美元仍或稍偏強。人民幣兌美元短期可能回調至6.93，於第3、4季分別處6.86、6.8水平。