裂空估值與失重資本：四維定價理論下的SpaceX上市與全球資本博弈｜陳新燊

導語：當科幻照進招股書 當泡沫遭遇防火牆

2026年6月，SpaceX正式登陸納斯達克，發行價135美元，首日漲幅19%，市值飆升至2.1萬億美元。華爾街在超額認購的狂歡中沸騰，而諾貝爾經濟學獎得主克魯明（Paul Krugman）於6月13日撰文警告，這可能是人類金融史上最宏大的龐氏騙局。

與此同時，大洋彼岸的中國出台了限制國內資本購買美國高估值科技資產的審慎新規。這兩件事，一件是微觀企業的造夢巔峰，一件是宏觀國家的金融防禦，它們看似平行，實則在美元流動性泛濫的同一個十字路口迎頭相撞。

本文將摒棄非黑即白的單向批判，引入筆者自創的《陳新燊四維定價理論》——基本面、預期、情緒、流動性，深度拆解SpaceX這頭萬億巨獸的估值引擎，並推演中國資本防火牆在這一宏觀變局下的真實戰略意圖。

一、華爾街生態豪賭：為何力撐天價估值？

SpaceX提交給美國證券交易委員會的招股書，展現了一幅極其撕裂的財務畫卷：驚人的累計赤字與指數級增長的營收並存。按照傳統的現金流折現模型，這家公司根本無法觸及現時的市值門檻。但華爾街頂級投行不僅照單全收，更主動為其搖旗吶喊。原因很簡單，投行不僅看懂了報表，更看透了人性。

1. 生態協同定價法

在當前資本環境下，單一公司的市盈率已經失效。投行的核心策略是生態協同定價法。他們不再將SpaceX視為一家單純的火箭發射公司，而是將其與馬斯克旗下人工智能公司xAI與全球數據網絡X進行深度概念綁定。只要將SpaceX包裝成人類邁向星際文明與通用人工智能時代的唯一基礎設施，就能精準擊中全球散戶的錯失恐懼症。

2. 堅硬的商業底盤

但這並非一場純粹的騙局，SpaceX的底盤極為紮實。

星鏈業務：已實現正向經營性現金流，成為全球最大的衛星互聯網運營商。

發射壟斷：深度綁定了美國國家航空航天局的長期合同，壟斷了美國國防部的核心發射任務。

降本奇跡：星艦的完全可複用性正將近地軌道發射成本逼近物理極限。

華爾街並非在真空中製造泡沫，而是在SpaceX堅硬的商業底盤之上，澆築了一層厚厚的星辰大海溢價。

二、四維剖析：1.77萬億美元是如何煉成的？

要理解這個令人暈眩的數字，我們需要用四維定價理論逐層剝開它的定價因子。這四個維度分別是作為錨點的基本面、作為放大器的預期、作為燃料的情緒，以及作為血液的流動性。四者相互交織，共同促成了這場萬億規模的資本盛宴。

1. 基本面（錨點）：造血與失血的左右互搏

基本面是資產定價的重力錨，SpaceX的真實財務狀況呈現出極度分化。招股書顯示，2025年全年營收達到186.7億美元，但按照通用會計準則，全年凈虧損仍高達49.4億美元。

這其中的致命缺口，主要源自SpaceX通過交叉持股和定向注資，承擔了xAI等關聯業務龐大的算力資本支出。2026年第一季，由於建設軌道級AI數據中心的戰略投入，單季虧損進一步擴大至42.8億美元。這種結構意味著傳統航天業務產生的強勁現金流，正在被AI算力軍備競賽這個無底洞瘋狂抽血。那些高喊基本面失效的人過於悲觀，因為星鏈確實在賺錢；但無視巨額虧損的狂熱者同樣危險，因為AI基建的燒錢速度隨時可能切斷公司的資金鏈。

2. 預期（放大器）：26.5萬億美元的總可尋址市場

當基本面的當下利潤無法支撐市值時，對未來現金流折現的預期因子就接管了定價權。SpaceX上市初期的市銷率高達驚人的94倍。作為對比，英偉達在AI算力巔峰時期的市銷率也不及一半。

為了讓這個倍數顯得合理，承銷商在招股書中拋出了一個震撼的數字：26.5萬億美元的總可尋址市場（TAM）。投行將全球電信替代、太空採礦乃至未來火星殖民地的AI算力租賃全部打包計入。只要投資者願意用極低的貼現率去相信30年後的收入，94倍市銷率在數學模型上依然能夠成立。但代價是，一旦技術兌現推遲，預期崩潰引發的估值殺戮將極其慘烈。

3. 情緒（燃料）：零邊際成本的信仰狂歡

預期是理性的推演，情緒則是主觀的狂熱。在上市首日暴漲19%的背後，是華爾街篤定散戶會相信科幻敘事而無視階段虧損。過去十年，科技巨頭動輒千億級別的股票回購在投資者心中植入了一種幻覺，即只要買入科技領袖就永遠有資金接盤。

然而，SpaceX的商業模型與純軟件公司截然不同，航天和AI基建是極度重資產的絞肉機。它當前的情緒燃料幾乎完全依賴於馬斯克個人的光環和敘事新鮮感。情緒是所有因子中最善變的，一旦發生連續爆炸或AI訓練遇到物理瓶頸，情緒因子的反轉速度將遠超預期的修正速度。

4. 流動性（血液）：8萬億「火藥庫」與接盤博弈

沒有流動性的血液，任何預期和情緒都吹不起泡沫。2026年，美國貨幣市場基金中依然趴著約8萬億美元的閒置資金。在科技巨頭回購放緩的背景下，這筆巨資急需尋找新的巨無霸蓄水池。SpaceX的橫空出世，恰好為無處安放的美元流動性提供了一個完美的宣泄口。但流動性也是最致命的達摩克利斯之劍，一旦宏觀資金面收緊，高估值資產將首當其衝。

三、中國防火牆：提前離席的系統性防禦

正是在1.77萬億美元市值落地的節點，中國近期出台了限制國內資本購買美國金融資產的新規。從四維定價理論的宏觀視角來看，這項政策的深意躍然紙上。中國並非在針對SpaceX這家特定公司，而是在針對SpaceX所代表的極端高估值加高波動的美元資產類別建立系統性防火牆。

1. 切斷外部風險傳導

如果AI算力的燒錢速度失控，或龐大的市場規模預期被證偽，萬億市值的崩塌將引發華爾街極其劇烈的流動性緊縮和資產拋售潮。中國通過資本禁買令，相當於在盛宴最高潮時鎖死了大門，防止國內財富在美股泡沫破裂時成為最後的接盤俠。

2. 外匯儲備與定價權的博弈

雖然中國資本在美股的總盤子中佔比不高，但在極端情緒主導的邊際交易中，任何增量資金都會被放大。限制資本出海追高，既保衛了本國外匯儲備的絕對安全，也拒絕為這種充滿市夢率的美元資產提供邊際定價權。

當然，中國資本管制的首要目標通常是跨境資本流動穩定和外匯儲備安全，防止泡沫接盤可能是客觀效果而非主觀意圖。

四、價格推演：《五與十理論》下的年內波動與調倉價位

四維定價理論解釋了SpaceX為何能在當下支撐起1.77萬億美元的極值，筆者試用自創《五與十理論》——推測SpaceX下半年價格K線將呈現出典型的「情緒衝頂與地心引力拉扯」的劇烈博弈走勢。

1. 第三季：情緒溢價最後衝刺（目標價：180-200美元）

在上市後的前三個月，流通盤的稀缺性與被動型指數基金的強制建倉，將提供源源不斷的買盤。結合四維理論中的情緒與流動性因子，散戶的錯失恐懼症將在此時達到頂峰。預計年內股價一旦升穿目前150元重要心里關口，將在第三季末向180至200美元的非理性高位發起衝刺，短暫觸及2萬億美元的市值幻境。

2. 第四季：共識消化的初步回調（支撐位：135美元與110美元）

進入四季度，隨著首份公開財報的披露及早期內部股解禁期的臨近，「看夢」的資本將被迫轉向「看報表」。xAI合併帶來的真實資金消耗速度將首次接受二級市場的無情審視。此時，預期因子將出現裂痕。

在回調價位上，135美元的發行價將是年內的第一道鐵血防線。一旦第四季宏觀流動性配合收緊（例如美聯儲的高息定力超預期），股價極有可能短暫跌破發行價，向下極限測試100至110美元的心理支撐區間。這並非基本面的崩盤，而是共識消化期中必須經歷的估值擠水，對於長線資本而言，這也可能是年內最核心的調倉或介入價位。

結語：失重時代的估值引力

透過四維定價理論重新審視SpaceX的上市，我們見證了一場史無前例的金融扭曲實驗。分化的基本面、極度超前的預期、狂熱的信仰情緒，以及泛濫的美元流動性，四者歷史性地共振，將一家虧損企業的市值推上了逾2萬億美元的王座。

短期內，在情緒高漲與流動性尚未枯竭之前，它的股價甚至可能繼續衝刺。但金融規律告訴我們，資本可以短暫失重，但價值終將回歸地心引力。中國主動拉起的資本防火牆，是宏觀層面的冷靜抽身；而對所有沉浸在盛宴中的投資者而言，這也是一記震耳欲聾的警鐘。

當流動性的潮水退去，當火星殖民的故事被下一季度的財務報表無情打斷，那個最樸素的商業拷問終將降臨：剝開科幻的外衣，你究竟賺不賺錢？科幻小說確實可以被高溢價定價，但它永遠無法代替真實的利潤表。

陳新燊

作者簡介：資深金融人

現任全國資產管理標準化技術委員會顧問