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中國5月新增人民幣貸款5200億 略低預期 M2增長8.6%

宏觀經濟
更新時間：18:07 2026-06-12 HKT
發佈時間：18:07 2026-06-12 HKT

人民銀行公布，5月新增貸款5200億元（人民幣，下同），低於預期，今年首5個月新增貸款9.11萬億元。

住戶中長期貸款增加628億元

分部門看，首5個月住戶貸款減少6314億元，其中短期貸款減少6942億元，中長期貸款增加628億元；企業單位貸款增加9.63萬億元，其中短期貸款增加3.77萬億元，中長期貸款增加4.99萬億元，票據融資增加6999億元；非銀行業金融機構貸款減少2797億元。

人行指，5月底人民幣貸款餘額281.02萬億元，按年增長5.5%。

截至5月底，廣義貨幣（M2）餘額353.67萬億元，按年增長8.6%，略高於預期；狹義貨幣（M1）餘額114.89萬億元，按年增長5.5%；流通中貨幣（M0）餘額14.69萬億元，按年增長11.9%。

首五月存款增加15.77萬億元

首5個月人民幣存款增加15.77萬億元；月末人民幣存款餘額344.45萬億元，按年增長8.7%。

截至5月底，社會融資規模存量458.81萬億元，按年增長7.7%；首5個月社會融資規模增量累計17.48萬億元，按年減少1.16萬億元；外電測算5月社會融資規模增量2.03萬億元，略高於市場預期。

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