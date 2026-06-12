Anthropic、OpenAI及Google將出席G7 赴各國領導人對談 

據彭博引述法國總統府名單，AI三大巨頭的Anthropic，OpenAI和Alphabet旗下Google高層計劃出席下周在法國舉行的七大工業國集團（G7）峰會 。屆時，OpenAI行政總裁阿特曼（Sam Altman），Google DeepMind行政總裁哈撒比斯（Demis Hassabis）和Anthropic行政總裁阿莫代（Dario Amodei）等高層將出席峰會。

報道指出，各國領導人表示有興趣了解最新技術以及未來潛在機會及挑戰。 OpenAI發言人表示，計劃在峰會上討論這些議題，但拒絕透露具體細節。 Anthropic和Google也未詳細說明計劃，僅確認高層將出席。

齊聚一堂討論共同目標

今年早前，阿莫代和阿特曼在印度政府主辦的活動中拒絕在台上牽手，引發廣泛討論。而是次會議將帶出罕見畫面，令平日作爲激烈競爭對手的AI實驗室領導人齊聚一堂，商討共同目標。

印度總理莫迪安排的合影環節中，阿特曼與阿莫代拒絕牽手

不過，集團正面臨日益廣泛的擔憂，如AI快速發展及可能造成的失業問題。 OpenAI 和 Anthropic 亦面臨額外壓力，需在備受矚目的IPO之前證明其商業模式穩健性。

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