據報人行要求大型銀行嚴控銀行間市場資金融出 官方或避免貨幣市場利率過低

彭博引述知情人士報道，內地要求大型國有銀行減少在銀行間市場的資金融出，避免市場利率過度脫離政策利率下行。

政策性銀行等獲窗口指導

知情人士指，人行近期窗口指導了包括政策性銀行在內的國有大型銀行，要求其嚴格控制在銀行間市場淨融出的規模。此舉旨在對市場流動性預期進行糾正，以維護政策利率的訊號意義與權威性。

報道指，人行此舉反映內地當局不願再坐視貨幣市場利率過低，「窗口指導」的做法，往往是人行在市場劇烈波動或為調控信貸投放速度時給出的及時指引。

在過去數月流動性過剩導致市場借貸成本降至多年低點，並推動債市大升後，近幾周人行尋求回籠銀行體系中的部分過剩資金。隔夜回購利率在4月觸及約1.2厘後，近日已升至當前政策利率水平的1.4厘。10年期國債息率也從本月早些時候的1.7厘升至1.75厘。

防範政府債等資產泡沫風險

報道又指，在全球能源衝擊對中國經濟產生影響之際，人行嘗試在多重目標之間取得平衡，包括確保有充裕的資金流向企業與家庭。同時，人行需要對金融風險保持警惕，資金僅僅在金融體系內循環可能會助長政府債券等資產的泡沫風險。

由於企業和家庭借貸需求疲弱，過去一段時間促使了銀行相互拆借的資金或買入更多債券。信貸增長已放緩至有記錄以來的最慢水平，進一步加劇了市場上流動性過剩的局面。在高油價背景下，今年中國CPI和PPI上漲，不少經濟學家對人行下一次下調政策利率的時間預期已推遲至明年。在沒有直接減息的情況下，市場人士普遍預期央行將維持寬鬆的流動性環境以支持經濟增長。

在本月較早時，人行公開市場逆回購操作量降至歷史最低。作為流動性過剩開始緩解的一個訊號，中國同業存單在經歷創紀錄的連續六個月淨償還後轉為淨融資。

大型國有銀行是銀行間市場流動性的一個重要來源。人行有多種政策工具可向這些銀行投放資金，這些資金隨後經由它們傳導至其他銀行和金融機構。

