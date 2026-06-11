景順料今年美國不太可能加息 美伊僅有限度打擊 油價下半年逐步回落

中東局勢持續推升通脹，加劇加息憂慮，景順全球研究主管Benjamin Jones則預期，美國聯儲局及英倫銀行今年不太可能加息，因加息無助於改善供應問題，反而可能加重低收入群體壓力；歐洲央行因政策利率較低，年內加息空間較大。

美伊關係料「維持現狀」

Benjamin Jones指出，近期美伊雙方仍有零星交火，但估計當前局勢更偏向有限度打擊，而非戰事初期的持續性衝突，故「維持現狀」情境仍為核心基準情境。他續指，雖然官方數據顯示經過霍爾木茲海峽的船隻仍非常有限，但全球經濟及市場應對此次供應衝擊的能力，遠較預期理想。

全球石油庫存正消耗 需求回落

Jones表示，在「維持現狀」情境下，預期油價將接近每桶100美元，其後於下半年逐步回落。他稱，現時油價較其預期為低，經通脹調整後僅略高於過去20年的平均水平，而目前經沙特阿拉伯及阿聯酋輸送的管道流量有所增加，同時美國石油和天然氣出口上升，全球庫存正被消耗，部分需求亦有所回落。

非美市場中期表現較佳

他表示，該行核心觀點大致不變，仍認為中期內風險資產及非美國市場表現較佳，並對固定收益的持續風險保持審慎態度。他建議在此期間，投資部署仍應以審慎為先，而非過度堅持單一觀點。

在投資策略方面，Benjamin Jones認為，股市走勢大致符合其對地緣政治衝擊的歷史觀察，即市場通常會先經歷拋售，隨後反彈，「再次提醒投資者，在市況波動中保持投資往往是較佳的應對策略。」