大新上調本港今年經濟增長預測至2.8% 料二手樓價升一成 恒指最高27400點

大新金融（440）發表2026年下半年經濟及市場展望報告。報告指出，受惠於本港第一季經濟增長加快，反映內外需改善情況較預期為佳，將今年經濟增長預測上調0.2個百分點，至2.8%。大新指，儘管環球局勢仍存不明朗因素，但在私人消費開支改善及樓市回穩的帶動下，本港經濟前景展現韌性。

港股看好金融及能源股

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒表示，該行預測恒生指數下半年將於24000至27400點之間上落，指目前港股估值接近10年平均水平，人工智能產業相關投資正成為推動經濟增長的主力，繼續帶動市場氣氛。不過他指出，由於北水流入較去年明顯減少，加上美伊局勢或帶來短期波動、中央政策刺激空間有限及企業盈利仍在調整，可能限制港股上升空間。板塊方面，該行較看好受惠於減息預期降溫的金融業、受惠國際油價高企的能源業，以及具國策支持的資訊科技與創新醫藥板塊。

打擊非法跨境炒股政策待清晰

對於中證監上月整治非法跨境證券活動，溫嘉煒認為，現時市場對政策執行細節仍有疑問，但隨著長遠政策清晰度增加，料對跨境資金的長期影響不大。他亦強調，在國際及內地資金的支持下，香港將持續鞏固其國際金融樞紐的地位。

商廈調整期或近尾聲

本港房地產方面，大新指出，在內地買家轉趨活躍等因素支持下，預料今年二手樓價有望上升約10%；商業房地產的調整期或接近尾聲，甲級商廈空置率有望見頂。該行又指出，本港零售表現有所改善，整體通脹暫未明顯受能源價格衝擊。

環球市場方面，溫嘉煒指中東局勢的負面影響或於未來一、兩季開始浮現，增加香港外貿前景的不明朗性，而能源衝擊導致環球通脹預期升溫，並推高主要經濟體的國債孳息率。他補充指，中東地緣局勢對經濟的實質影響，現階段雖難以精確評估，然而人工智能（AI）領域的相關投資已躍升為推動美國經濟增長的核心，為其抵禦外部風險提供了重要的緩衝作用。

內地今年經濟增長料4.6%

針對內地經濟，溫嘉煒預期今年中國經濟增長約為4.6%，指出內地消費再度轉弱，投資亦再次下滑，但工業生產則受惠於能源價格上升和高技術產品需求而維持增長。他指，若能源價格持續高企，加上內地加快淘汰過剩產能及持續整治「內卷」現象，或可帶動整體通脹回穩。