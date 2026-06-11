Anthropic籲美勿阻各州監管AI 促改善失業救濟金技術 應對潛在大裁員

據外媒報道，Anthropic周三呼籲美國國會不要阻撓各州制定AI監管，除非聯邦政府已通過一項「嚴格」聯邦法律，以防範「災難性的AI風險」。另一方面，Anthropic還敦促國會和各州對用於支付失業救濟金的技術進行現代化改造，以應對AI可能引發的裁員。

半數美國人擔心AI導致失業

此前，美國總統特朗普敦促國會通過立法，以取代各州的AI法規。Anthropic周三就此議題進一步指出，國會應要求AI公司對其最強大的模型進行獨立的安全性測試。

另一方面，報道引述一項民意調查指出，半數美國人擔心AI興起可能導致他們或其家人失業。Anthropic表示，用於支付失業救濟金的技術「尚未做好充分準備應對大規模的勞動力市場衝擊」。

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