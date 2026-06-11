Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Anthropic籲美勿阻各州監管AI 促改善失業救濟金技術 應對潛在大裁員

宏觀經濟
更新時間：16:52 2026-06-11 HKT
發佈時間：16:52 2026-06-11 HKT

據外媒報道，Anthropic周三呼籲美國國會不要阻撓各州制定AI監管，除非聯邦政府已通過一項「嚴格」聯邦法律，以防範「災難性的AI風險」。另一方面，Anthropic還敦促國會和各州對用於支付失業救濟金的技術進行現代化改造，以應對AI可能引發的裁員。

半數美國人擔心AI導致失業

此前，美國總統特朗普敦促國會通過立法，以取代各州的AI法規。Anthropic周三就此議題進一步指出，國會應要求AI公司對其最強大的模型進行獨立的安全性測試。

另一方面，報道引述一項民意調查指出，半數美國人擔心AI興起可能導致他們或其家人失業。Anthropic表示，用於支付失業救濟金的技術「尚未做好充分準備應對大規模的勞動力市場衝擊」。

相關文章：Anthropic警告AI恐失控籲全球暫停研發 揭八成程式碼由AI編寫


 

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
太古城母女墮樓｜母為公院社工 女童曾送院見心理醫生 回家15分鐘即墮樓亡
突發
1小時前
大棋盤︱醫管局高層薪酬質詢惹火 副局「窒機」、答非所問 「災難級」應對惹劣評
大棋盤︱醫管局高層薪酬質詢惹火 副局「窒機」、答非所問 「災難級」應對惹劣評
政情
9小時前
沙田帝逸酒店Alva House自助餐結業！中菜廳/宴會服務同步大地震 網民：又少一間好食嘅
沙田帝逸酒店Alva House自助餐結業！中菜廳/宴會服務同步大地震 網民：又少一間好食嘅
飲食
7小時前
珍惜生命｜太古城48歲母早上墮斃 12歲女兒夜晚亦墮樓亡
珍惜生命｜太古城48歲母早上墮斃 12歲女兒夜晚亦墮樓亡
突發
19小時前
曾智華都轉發！公司通告讚女秘書「一絲不掛」獲升職？網民：水洗唔清 瘋估疑是這類公司｜Juicy叮
曾智華都轉發！公司通告讚女秘書「一絲不掛」獲升職？網民：水洗唔清 瘋估疑是這類公司｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
《愛‧回家之三代同糖》8月隆重登場 車婉婉吳若希李茵彤接棒上陣 故事大綱全面公開
《愛‧回家之三代同糖》8月隆重登場 車婉婉吳若希李茵彤接棒上陣 故事大綱全面公開
影視圈
5小時前
家鄉大地震毀屋 菲傭上工兩日閃辭 僱主慘蝕$20000當請「香港3日2夜旅行」 網民疑劈炮另有內情｜Juicy叮
家鄉大地震毀屋 菲傭上工兩日閃辭 僱主慘蝕$20000當請「香港3日2夜旅行」 網民疑劈炮另有內情｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
親屬認屍後黯然離去。楊偉亨攝
太古城母女墮樓｜親友殮房認屍 黯然離開
突發
5小時前
天文台︱明起連落九日雨！西南季候風殺到 周日起連續三日雨勢頗大
00:32
天文台︱明起連落九日雨！西南季候風殺到 周日起連續三日雨勢頗大
社會
5小時前
樊亦敏三喜臨門豪氣請《愛·回家》劇組食飯 連李家鼎健康都慶祝埋
樊亦敏三喜臨門豪氣請《愛·回家》劇組食飯 連李家鼎健康都慶祝埋
影視圈
2026-06-10 15:45 HKT