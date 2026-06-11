特朗普稱「我喜歡通脹」 料伊朗戰事結束後 物價像石頭一樣暴跌

美國通脹升溫，剛公佈的5月CPI按年上升4.2%，創3年新高，且升幅較4月加快0.4個百分點；不過，美國總統特朗普周三（10日）回應通脹數據時表示：「我喜歡通脹，數據好極了 」，並重申伊朗戰事結束後，物價就會下跌，並形容「它會像石頭一樣暴跌」。

稱一直拿走數百萬桶石油

據外媒報道，特朗普表示「你知道我們一直拿走數百萬桶石油嗎？沒人知道這件事，你知道誰不知道嗎？伊朗人，（他們）直到現在才知道」。他又指，「前幾天深夜，我們暗中弄出來了22艘船，因為我們把（伊朗）雷達炸了個稀爛，這就是油價在每桶85美元的原因」。

不過，報道指目前尚不清楚特朗普口中的「拿走」石油及船隻具體代表甚麼，也不清楚事件和美國CPI存在何種關聯。

言論遭抨擊 辯稱被斷章取義

其後，有關言論遭猛烈抨擊 ，特朗普辯稱其言論被斷章取義，並向《紐約郵報》表示其意思是儘管發生了伊朗戰爭，但通脹「遠低於預期」，並預期戰爭結束後，通脹數據就會非常低。然而，報道亦質疑伊朗戰爭何時結束仍是未知數。