日央行據報本月加息至1厘 研明年4月起縮減購買國債 每百日圓兌港元報4.89算
更新時間：14:29 2026-06-09 HKT
發佈時間：14:29 2026-06-09 HKT
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據日經新聞報道，日本央行計劃在本月15至16日召開的貨幣政策會議上將基準利率從0.75厘上調至1厘，以應對通脹上升風險。此外，日本央行已開始討論從2027年4月起停止縮減購買國債規模。日圓匯價方面，美元兌日圓昨日高見160.39水平後，暫回落0.03%至160.12水平，即日圓匯價向上；每百日圓兌港元則報4.89算，升約0.5%。
報道指出，日本央行行長植田和男預計將於下周二（16日）的會議上提出加息，並很可能獲得9名政策委員的多數支持通過。與此同時，停止縮減購買國債規模的方案，也預計獲得政策委員會過半數成員支持。
最快10月或迎來下一次加息
另一方面，據彭博報道，日本央行前執行董事Hideo Hayakawa在周二接受採訪時表示，日本央行6月加息之後，「最快10月就可能迎來下一次加息」，並直言「日本央行已經稍微落後於曲線，因此需要在某個時候追趕上來」。
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