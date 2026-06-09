內地5月美元計價出口增19.4%勝預期 進口增27.4%
更新時間：11:51 2026-06-09 HKT
發佈時間：11:51 2026-06-09 HKT
發佈時間：11:51 2026-06-09 HKT
中國公布美元計價5月出口3,767.83億美元，按年增長19.4%，高於前值的14.1%，創3個月高位，並較市場預期的15%為佳；進口2,713.49億美元，按年增長27.4%，高於前值的25.3%，並較預期的26%為佳；貿易順差1,054.3億美元，前值為848.2億美元，市場預期則為923億美元。
人幣計價進出口連續3個月逾4萬億
按人民幣計價，5月進出口總值約4.45萬億元（人民幣，下同），連續3個月超過4萬億元，按年增長16.9%，按月則增長1.7%。其中，出口錄約2.59萬億元，按年增長13.8%，按月增長4.3%；進口錄約1.86億元，按年增長21.5%，按月下降1.7%。5月貿易順差則為7,239.8億元。
以今年首5個月計，貨物貿易進出口總值20.68萬億元，按年增長15.3%。其中出口11.91萬億元，按年增長11.8%；進口8.77萬億元，按年增長20.5%。
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