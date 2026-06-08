市場押注通脹急升 美債息衝高強化12月加息預期 「減息已被數據徹底扼殺」

據彭博報道，美國上周五（5日）公布的就業數據意外強勁，直接推高債券收益率，並強化市場對聯儲局將在12月加息的預期。對於聯儲局預期高度敏感的2年期國債息率一度觸及4.18%，創下2025年2月以來新高；10年期國債息率亦急升至4.55%的兩周高位。市場目前正密切注視聯儲局會否在6月17日的議息會議上出現「鷹派轉向」。

美國周三公佈CPI

報道指，周三（10日）公布的美國消費者物價指數（CPI）將成為下一個主要催化劑。根據與該報告掛鈎的掉期合約定價顯示，交易員預計通脹按年升幅將高達約4.3%，這將是自2023年以來最急劇的升幅。

通脹主因在於伊朗戰爭陷入僵局，導致能源價格居高不下。自今年2月底美國與以色列對伊朗的攻擊引發油價飆升以來，全球債券市場已發生深刻轉變，市場對聯儲局準備在2026年減息的押注已全面瓦解。

分析：勞動市場過於強勁

荷蘭銀行投資解決方案首席投資總監Christophe Boucher直言，目前的勞動力市場過於強勁，根本不足以支撐降息。宏觀顧問公司LB Macro行政總裁Luigi Buttiglione亦表示，聯儲局必須減息的說法已經「被數據徹底扼殺」，他更預測當局今年可能最快由9月開始行動，合共加息半厘。

無論是周三公布的CPI，還是周四（11日）公布的生產者物價指數（PPI），若數據顯示通脹持續升溫，將進一步鞏固聯儲局官員從政策聲明中放棄所謂「寬鬆傾向」。

法巴：聯儲局未來或加息3次

目前，華爾街主要大型銀行已全線放棄2026年減息的預測。其中，法國巴黎銀行經濟學家於上周五發表報告，更預計聯儲局將會加息三次，最有可能於今年12月開始。