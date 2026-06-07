AI的盡頭，難道真的是燒煤？｜藍血工廠

當全世界都在擁抱未來科技時，美國總統特朗普卻猛然回頭，打出一張讓不少人跌破眼鏡的老牌。他宣佈動用冷戰時期的《國防生產法》，向正在「吊緊鹽水」的美國煤炭行業注資近7億美元。

動用國安法案 注資舊煤廠

這筆7億美元的「救命錢」，其中4.25億美元，點名為全美13座瀕臨淘汰的舊煤電廠續命，受惠者不乏杜克能源（Duke Energy）、OGE Energy及美國電力公司（AEP）等巨頭；另外1.85億美元，則流向阿拉斯加與西維珍尼亞的新基建，順手重啟了馬里蘭州的AES Warrior Run設施。

但整盤棋的「神來之筆」，卻是那區區7,500萬美元的出口基建撥款——用來推進加州奧克蘭的West Gateway煤炭出口碼頭，預計年吞吐量高達1,200萬噸。詳細來說，美國煤炭發電佔比已從歷史高位的50%以上，暴跌至去年的約17%。電力公司本來紛紛轉向更便宜的天然氣和可再生能源，如今這筆錢，等於是給被邊緣化的煤炭產業打了一劑強心針，硬生生把退役時間表往後推。

保住煤炭 應付AI軍備競賽

又要馬兒好，又要馬兒不吃草，這種天真只存在於環保組織的宣傳單張裡。這就是為甚麼在一個將「減碳」奉為宗教的年代，堂堂超級大國要動用國家安全級別的法案，去保住夕陽般的化石燃料。

不少人總以為科技是輕盈的、無煙的，彷彿運算能力來自空氣，但其實耗電量呈幾何級數爆發。那些風力、太陽能等「綠色能源」，聽起來雖然政治正確，但終究是靠天食飯；加上，在電池儲能技術出現革命性神蹟之前，想要應付AI全天候不間斷的龐大運算，唯一能提供絕對穩定「基載電力」的，還是地底挖出來的黑炭。保住煤炭，就是保住美國在 AI軍備競賽中的算力底層架構。

寧願硬食罵名 順便穩住藍領

美伊一戰揭示，美國的敵對陣營對化石燃料儲備影響力還是很大，且天然氣價格容易受國際局勢波動，綠能供應鏈又恐被人卡脖子。華府寧願硬食「製造氣候災難」的左派罵名，也要將本土「實打實」的煤炭戰略化，順便穩住紅州礦業藍領的政治基本盤。

「煤炭復興」，不可避免地在美國國內撕開社會裂口。加州社區對煤塵咬牙切齒，聯邦與地方的法律激戰勢必白熱化，因為當舊有煤電廠壽命被強行延長，電力公司自然會將投資昂貴的下一代儲能或小型核反應堆（SMR）計劃暫緩，綠色轉型期被硬生生拉長。

不過咁，雲端的盡頭，誰說只有彩虹，沒有高聳入雲的煙囪與堆積如山的黑灰？每一次邁向未來科技的輕盈飛躍，最終都必須在地球上，留下最沉重、最骯髒的真實足跡。《魔戒》的戒指，不也要靠末日火山（Mount Doom）的熔岩烈火才能把萬惡戒指熔解嗎？

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