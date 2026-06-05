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內地部分銀行傳獲准上調美元存息 涉境內企業客戶 料減少人幣升值壓力

宏觀經濟
更新時間：17:48 2026-06-05 HKT
發佈時間：17:48 2026-06-05 HKT

彭博引述知情人士報道，中國近期允許部分中資銀行上調企業客戶的美元存款利率。此舉或提高境內美元存款的吸引力，減少人民幣升值的壓力。

知情人士表示，包括中資國有大行在內的部分銀行於近日收到通知，允許其上調境內的企業美元存款利率至美元擔保隔夜融資利率（SOFR）水平上方。據最新報價，6月3日SOFR利率為3.61%。知情人士並稱，至少三家已經收到通知的銀行尚未開始執行新的美元存款利率。

2023年貶值時期引入上限

此舉意味著這些銀行不再受到2023年人民幣貶值時期引入的美元存款利率上限的限制。當年境內部分中資大型商業銀行下調美元存款利率上限，至不高於SOFR水平，幫助減少企業購匯，支持人民幣匯價。

知情人士又表示，部分中資銀行此前通過衍生品、結構性存款等方式已經為企業美元存款提供實際上高於SOFR利率的收益。更高的境內美元利率有助於吸引企業增加美元存款，一定程度上減少結匯給人民幣帶來的升值壓力。

中國出口去年來保持高速增長，一方面推動人民幣穩步升值，另一方面也造成中國外幣存款的不斷攀升。今年非金融企業和居民家庭的外幣存款已創下歷史新高。

今年來，人民幣匯價已升值逾3%，是亞洲區內表現最好的貨幣。
 

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