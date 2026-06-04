韓元逼近09年海嘯以來最低 財長稱「高度警戒」匯市 外資沽股及中東衝突加劇動盪

南韓股市周二曾創新高後，今日假期後復市，下跌1.8%至8639點，但仍處於相對高位；相反，韓元弱勢持續，一度觸及每美元兌1,540.74韓元，逼近2009年金融海嘯以來最低。韓國財長具潤哲（Koo Yun-cheol）今日（4日）罕見對市場發出警告，指當局正以「高度警戒」的狀態密切監視外匯市場，以防止不安情緒蔓延，並承諾在市場出現過度波動時，將迅速採取必要手段。

外資先行獲利及重新平衡組合

綜合媒體報道，南韓政府在一份聲明中指出，雖然經常帳盈餘已達創紀錄水平，但中東地區的衝突及外資持續拋售韓股等因素，仍加劇了匯市動盪。政府提到，近期南韓股市飆升，導致外國投資者先行獲利及重新平衡投資組合，導致市場更加波動。同時，近期股市的孖展融資可能對經濟構成風險，政府將密切關注及致力保護投資者。

已採行動防止債息上升過快

債券市場方面，南韓政府已採取具體行動，防止債息上升速度過快，包括在6月份縮減國債發行規模，並透過每日通話與私人通訊群組加強與市場的即時溝通。

另有分析人士指出，南韓屬於高度依賴能源進口的經濟體，國際油價上漲往往直接衝擊其貿易條件與通脹表現，因近期中東局勢惡化，使市場擔憂能源成本攀升將進一步壓縮企業盈利空間，故增加了韓元匯率波動風險。