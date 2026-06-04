美商會轟AI數據中心擴張 令記憶體價格飆升及短缺 促特朗普政府保供應

隨着AI蓬勃發展導致全球記憶體晶片短缺，美國代表多個行業的9個貿易協會聯名致函財長貝森特和商務部長盧特尼克，警告記憶體晶片短缺正威脅關鍵供應鏈穩定，並可能在短期內推高消費價格。有關團體包括汽車創新聯盟、醫療設備製造商協會和全國零售聯合會。

消費性電子產品等價格上漲

據彭博報道，美國商業團體聯盟指責AI數據中心的擴張，消耗了不成比例的記憶體晶片容量，導致記憶體晶片價格空前飆升，令製造業和消費品行業所需的記憶體晶片供應減少。

有關團體指出，儘管AI最新發展有望帶來技術進步、對美國科技領域的領先地位至關重要，但也必須確保其他關鍵產業不會受到市場變革的負面影響。除了消費性電子產品價格上漲外，網絡和電訊基礎設施成本也在上升，汽車、醫療器材和其他製成品可能面臨短缺，而聯邦承包商、尤其是小型企業，在履行採購義務方面也面臨挑戰。

商會籲擴大美國及盟國產能

信中提到，各貿易團體敦促特朗普政府與記憶體晶片製造商和晶片買家合作，擴大美國及其盟國的產能，並建議利用貿易協定機制或《晶片法案》來保障供應鏈，並專注於確保向包括消費品產業和製造業在內的所有市場領域供應晶片。

報道又提到，英偉達（Nvidia）和AMD等晶片設計公司正斥巨資採購建構AI硬件所需的高頻寬內存，使得記憶體供應商不得不優先滿足這些客戶的需求，而汽車和消費電子等需要其他類型記憶體產品的行業正面臨日益嚴峻的供應壓力。

目前美光正努力擴建位於紐約和愛達荷州的工廠，但大部分產能要幾年後才能投產。同時，盧特尼克正向兩家總部位於韓國的記憶體供應商SK海力士和三星電子施壓，要求它們在美國建廠；其中三星正在奧斯汀建造一座邏輯晶片工廠，SK海力士則計劃在印第安納州建造一座封裝廠，但目前只有美光在美國境內生產記憶體晶圓。