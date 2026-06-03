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日圓曾觸160匯市干預紅線 兌港元4.9算 財相再出口術：適時作出反應

宏觀經濟
更新時間：11:28 2026-06-03 HKT
發佈時間：11:28 2026-06-03 HKT

日圓持續走弱，美元兌日圓今早曾觸及160大關、貼近日本4月底干預匯市的水平。外界關注日本政府會否出手干預之際，財務大臣片山皐月今早重申，當局隨時準備在需要時對外匯市場波動作出反應。

美元兌日圓最新報159.9，每百日圓兌港元報4.901。

關注植田和男下午言論

片山皐月今早在內閣批准追加預算後對記者表示：「我一向說過，我們隨時準備在必要時對外匯作出反應。」當被問及貨幣政策是否是糾正日圓疲弱的關鍵因素時，片山拒絕討論具體水平，但她指出自己與央行總裁植田和男「有許多相同的看法」。

植田和男在日本時間今日下午5時30分將發表演說，是他在6月16日議息會議前的最後一次公開亮相。

隨著美伊永久停火談判未有突破，日圓受壓進一步加大。日本央行在4月維持利率不變，美日之間的利率差距也持續拖累日圓。隔夜指數掉期顯示，6月加息的可能性約為 84%。Sony金融集團資深分析師Kumiko Ishikawa表示，6月加息尚未完全被市場消化，如果植田的言論促使市場將加息納入定價，這將對日圓提供一定支持。但如果他的言論被視為偏鴿派，美元兌日圓可能會急升，因此市場正密切關注這場演說。

早前斥11.73萬億日圓干預

日圓今早再次觸及160，為4月底當局干預匯市以來的最低水平。財務省上周五公布的月度數據顯示，日本在4月28日至5月27日為支持日圓匯價花費了11.73萬億日圓（折合約5769億港元），創下單月紀錄。彭博報道引述知情人士確認，當日圓在4月30日跌至160.72時，當局確實進行了買入操作。在當局4月出手干預下，圓匯曾推升至約155水平，但此後逐步回軟。

外匯研究機構Gaitame.com的分析師Tsutomu Nakamura表示，「隨著日圓逼近160的門檻，市場對干預的擔憂迅速加劇，引發心理上的博弈。」他相信日圓隨時可能再試160 水平。

彭博報道又指，日圓徘徊在160附近，交易員對超過80億美元的期權在周四到期時是否能進入價內或價外充滿不確定性。周三到期的美元兌日圓期權行使價為159.75，名義價值15.5億美元；周四則有46.6億美元的期權在159.00行使價到期，另有23億美元在 160.00行使價到期。


 

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