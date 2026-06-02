離岸人民幣升破6.76 創逾3年高 分析：人行對人幣走強感放心

離岸人民幣升破6.76兌1美元，與在岸人民幣同創2023年2月以來最強。離岸價最新報6.7592，在岸價報6.7619。

彭博模擬的實時CFETS指數亦進一步升至101.41，創2022年9月以來最高，並連續第三個交易日上升。

彭博綜合多位外匯交易員指，上周以來在岸市場中客盤結匯整體偏多，人民幣整體升值壓力偏大，在美元反彈時限制了人民幣貶值幅度；另外中資大行持續提供美元買盤流動性，但其報價逐日下移，為人民幣升值逐步釋放空間。

美伊戰爭下中國資產具需求

報道又指，在中國多元化的能源供應結構，以及受中東局勢影響的直接風險相對有限之下，市場在美伊戰爭期間提升了對中國資產的需求，因而支撐了人民幣的韌性。

官方開出的人民幣中間價今日報6.8187，較上日下調20點子。Malayan Banking資深外匯策略師Fiona Lim表示，近期人民幣中間價顯示，人行對人民幣走強感到放心，也符合他們近期對輸入型通脹的擔憂，尤其是在美元和美國國債收益率保持高位的情況下，這種人民幣貿易加權走強具備持續性。

人民幣有望繼續逐步升值

東方匯理銀行高級新興市場策略師Eddie Cheung表示，考慮到市場有溫和的人民幣升值預期，且中美關係受控，預計淨結匯格局仍然會持續。另外在AI硬體、基礎設施利好A股相關板塊的情況下，資金流入也會出現改善，人民幣有望繼續逐步升值。

不過亦有分析指，內地傾向追求外匯穩定，可能限制人民幣的進一步升值。彭博首席新興市場外匯策略師Stephen Chiu表示，決策者可能會採取措施，包括設定更弱的中間價，以及人行於在岸市場提供更多窗口指引以抑制美元拋售。他亦在關注外幣存款準備金率有可能上調，此舉可從市場抽走美元流動性。