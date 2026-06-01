財庫局稱正審批6家虛產交易平台牌照申請 對金融網紅的監管涉及整個金融生態圈

署理財經事務及庫務局局長陳浩濂出席立法會會議時表示，在2023年6月落實了虛擬資產交易平台發牌制度後，現時已有13家持牌虛擬資產交易平台，同時還有6家交易平台申請者仍在審批中。下一步的工作，包括就虛擬資產交易、託管、提供意見及管理服務設立監管制度，以令本港的的監管框架貫通整個數字資產生態圈的主要節點，為業界提供清晰發展路徑。

虛產監管制度保持一致性 生效日期考慮市場參與者反應

陳浩濂還指出，擬議罰則與現有虛擬資產交易平台制度的罰則相符，以確保一致性、具阻嚇力和公平公正。 當有關制度生效時，為了避免監管狀況不清晰，不打算為現有服務提供者提供「被當作已獲發牌或註冊」的過渡安排，並強調會充分考慮市場參與者調整業務模式所需的時間，為監管制度訂定合適的生效日期。

陳還引述數據指出，截至今年5月底，本港有84家持牌法團透過綜合帳戶，提供虛擬資產交易服務；有13家持牌虛擬資產交易平台，旗下相應有13家信託或公司服務提供者，提供虛擬資產託管服務；有74家持牌法團提供虛擬資產意見服務；63家持牌法團提供虛擬資產管理服務。

證監會：去年是虛資「豐收期」 交易量按年升75%

證監會中介機構部執行董事葉志衡出席同一場合時亦表示，去年是虛擬資產的「豐收期」，相關虛擬資產交易量按年提升約75%，今年首季按年更升約3倍，同時現時已有逾200個相關牌照透過現有機制批出，持牌人士申請亦不斷增加當中。他還指出，相關交易牌照不是越來越好，預期隨著審核經驗增加，證監會的處理牌照申請會更有效率。

金融網紅是新業務常態 會進行全面檢討

對於市場關注的金融網紅監管，陳浩濂指，金融網紅不僅限於虛擬資產，局方對其的監管方向將包括整個金融生態圈。 葉志衡補充說，金融網紅是新業務常態，當局會進行更全面檢討，值得留意的是，金融網紅已不是傳統個人與傳統券商關係，而是個人與平台關係，認為首要的是與平台交流，希望平台認知到當擁有大量客流及活動，就要承擔一定責任。