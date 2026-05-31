貝森特稱現為沃什掌儲局好時機 不會面臨減息政治壓力

外媒報道，美國財長貝森特上周五表示，剛上任的聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）不會面臨要求減息的政治壓力。

貝森特在一個場合被問及是否認同美國總統特朗普希望沃什保持獨立性的說法時，回答：「百分之百認同。」貝森特認為，儘管目前通脹與利率仍偏高，但現在正是沃什接掌儲局的好時機。

在沃什的宣誓典禮上，特朗普表示，「我希望沃什能完全獨立。不要看我，也不要看任何人，只要按照自己的想法做事，並把工作做好。」

債券市場預估加息四分一厘

目前債券市場預估儲局今年將加息四分一厘。儲局官員則傾向按兵不動，但正密切關注通脹壓力是否進一步擴散，以判斷是否需要再度加息。貝森特指出，美國國債殖利率正好在沃什上周五宣誓就任儲局主席前一天見頂。

最新通脹數據顯示，沃什面臨的挑戰並不輕鬆。4月美國消費者物價按年增近4%，且通脹壓力似乎正在擴大，因能源價格上漲推高企業成本，並逐漸轉嫁給消費者。同時，美國4月批發價格按年增6%，主要也是受到能源價格上漲帶動。

同日，美國聯儲局理事鮑曼表示，儘管中東戰爭對經濟的影響仍在評估之中，但這可能導致通脹持續攀升，屆時或需採取更緊縮的貨幣政策。

