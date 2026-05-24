特朗普是白宮的華爾街大亨｜藍血工廠

當上了美國大總統，權傾天下，還爭那區區40萬美元的年薪？特朗普最近風塵僕僕，但也不忘顧及自身利益，幫家族日日賺，成為美國史上首位明目張膽地買賣個股的現任總統。

禁止國稅局審核惹譁然

首先是美國司法部將「永久禁止」（FOREVER BARRED）及排除（PRECLUDED）追究在5月18日達成協議前，國稅局對總統特朗普與家人及其公司所涉及的任何納稅申報。和解協議包括設立18億美元（約140.4億港元）基金，補償遭受政治「武器化」（weaponization）影響的受害者，並且在周二清晨追加單頁條款，永久禁止國稅局對總統特朗普及其家人和公司過去的任何納稅申報進行審核，此舉引發朝野譁然。

股市神級操作嘆為觀止

股市的「神級」操作也簡直令人嘆為觀止：2月大手掃入500萬美元的戴爾（DELL），至今狂飆近一倍；3月買入英特爾（INTC），更是暴升一倍半。更妙的是那種「春江水暖」的內幕先機，帶著Nvidia行政總裁黃仁勳去中國訪問，大談AI晶片出口政策之前，總統閣下的戶口早已悄悄買入了該公司股票。至於伊朗衝突升溫，五角大樓準備大灑金錢採購，他的投資組合裡便適時多出了Palantir、波音和GE Aerospace；政府剛推動加密貨幣政策，他又順手買入Coinbase和Robinhood。

炒股賺點零花錢，對這位大商家總統來說終究只是怡情小賭，「特赦」才是大茶飯。特朗普早前反咬一口，控告國稅局洩露其稅務機密，索償天價的100億美元，結果司法部竟然乖乖就範，與總統達成和解，不僅慷納稅人之慨，設立18億美元的所謂「補償基金」來安撫那些自認受政治「武器化」迫害的人士。

更令人拍案叫絕的，是那張在凌晨時分悄悄塞進去的「一頁紙附件」。這頁僅由代理司法部長布蘭奇單方面簽名的協議，霸氣地寫上「永久禁止」（FOREVER BARRED）與「排除」等字眼，明令國稅局從今往後永遠不得追查特朗普及其家族、旗下公司過去的任何稅務舊賬，一筆勾銷。

民主黨示範藍血級偽善

如果特朗普代表的是右派那種粗野、毫不掩飾的貪婪，那麼民主黨建制派的精英們，則為我們示範了何謂「藍血」級別的優雅與偽善。最近國會山莊殺出了一條名為「電郵私隱法案」（Email Privacy Act）的草案，打正旗號要修訂政府讀取電子通訊的權限，規定執法機關必須取得法庭手令，才能要求科技公司交出用戶的電郵。

但發起這法案的民主黨眾議員德爾本（Suzan K. DelBene），本身就是一位身家高達1.4億美元、在國會富豪榜排名第13的超級富婆。她口口聲聲關心蘋果、Google、微軟等科技巨頭如何處理你的數據，卻沒有告訴你她在這些公司裡牽涉了多麼龐大的利益。

看看其申報，發現她早在2018年就曾一口氣買入高達2,500萬美元的微軟股票。由一位身家億萬、重倉科技巨頭的政客，來推動一條規範科技巨頭如何與政府交涉的法案，左手高舉人權私隱的道德光環，右手在股市裡悶聲發大財，那筆微軟股票至今已升值逾兩倍半，這才是華盛頓政壇的最高境界。

這就是美式民主的最真實風景：右派如特朗普是明火執仗的真小人，將總統寶座當作華爾街的交易大堂與避稅天堂；左派如佩洛西則是滿口仁義道德的偽君子，用各類左膠法方掩蓋著政商勾結的龐大機器。兩者殊途同歸，最終獲利的永遠是那個站在金字塔頂端的「藍血階層」，而台下的平民百姓，還在為誰比較有道德而爭得面紅耳赤。

藍血工廠

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