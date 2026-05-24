特朗普大讚沃什適合領導聯儲局 希望保持「完全獨立」

在沃什上周五宣誓就職聯儲局第7任主席儀式上，提名他的美國總統特朗普表示，希望沃什獨立領導聯儲局。特朗普在宣誓儀式上說，預計沃什將是一位偉大的聯儲局主席，沒有人比沃什更適合領導聯儲局。他又表示，希望沃什「完全獨立」。我希望他獨立行事，把工作做好。「別看我，別看任何人，只管放手去做，把工作做好。」

沃什宣誓後表示，儲局職責是促進物價穩定和充分就業，會以獨立和決心來追求這些目標，令通脹更低。

或有助淡化投資者擔憂

分析表示，市場一直擔心特朗普會在貨幣政策決定上向沃什施壓，而聯儲局的獨立性形象對債市交易員來說扮演相當重要角色。特朗普的這番「獨立」言論，或有助淡化投資者的擔憂。

沃什聯儲局接手之際，正值中東戰爭推高能源供應，美國物價壓力近幾個月再度加速上升。上周五公布的數據顯示，消費者對長期通脹的預期躍升至7個月來的最高水平，投資者現在預計聯儲局將在12月前加息。

利率互換合約定價顯示，市場預期儲局的基準利率目標區間（去年12月以來維持於3.5厘至3.75厘），到2026年底將至少上調25點子，這是市場首次完全反映加息預期。