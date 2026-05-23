聯儲局開啟沃什時代 專家料難大幅減息 「惟中期大選前點都減一次」

美國總統特朗普香港時間昨日（22日）晚上為聯儲局新任主席沃什（Kevin Warsh）主持宣誓就職儀式。這位接替鮑威爾的新帥正面臨通脹全面回溫，以及地緣局勢引發油價衝擊。Pagoda智庫共同創辦人及經濟研究總監徐家健接受《星島頭條》訪問時預期，聯儲局未必會如市場預期般大舉減息，在中期大選前或僅減息一次，其政策重心或更傾向以「縮表」手段調整流動性，並相信沃什上任短期內不會對大市造成劇烈震盪。

聯儲局主席僅擁一票短期難大變

現年56歲的沃什獲確認出任聯儲局主席，任期為4年，同時兼任聯儲局理事，任期長達4年。市場普遍關注這位最年輕聯儲局理事的新帥，會如何應對特朗普對減息的強烈渴望，以及金融市場對通脹復甦的憂慮。

徐家健指出，沃什上任對美國經濟短期內不會帶來即時的巨大衝擊。他解釋，聯儲局的主席並非擁有絕對控制權，「主席都只是其中一票，不可能由他一個人說了算。」不過，主席的言論確實具備影響市場預期的作用。

徐家健預料，沃什在初期為了呼應提名的特朗普，言論上定會顯得非常符合白宮心水，但當正式坐上主席之位後，他必須回歸聯儲局的專業角色，與其他理事在政策上取得平衡，不能與整體機制過於脫節，因此他認為，短期政策不會出現顛覆性的激進改變。

徐家健分析指，沃什過往的政策標籤並非屬於「大力減息派」。相反，沃什曾提出過一套新方法，強調除了單純調整息口外，聯儲局在縮減資產負債表（縮表）及量化寬鬆（QE）層面，仍有相當多的政策工具可以操作。因此，市場對其上任後的減息空間不應抱有過大期望。

他認為，特朗普亦可能會容許他嘗試新路線，觀察在不純粹依賴減息的情況下，能否利用其他貨幣工具為經濟注入活力。不過徐家健直言，若未來半年其他手段未能達到預期效果，在面臨刺激經濟的壓力下，聯儲局在中期大選前「點都要減一次息」。

通脹重上4厘亦未必匆忙加息

與此同時，外界憂慮通脹一旦升穿4%，聯儲局會否被逼重啟加息周期。徐家健認為，目前的通脹水平雖處於「3字頭」甚至逼近4%，但與此前一度失控飆升至近9%的歷史高位相比，依然有段距離。即使通脹短期內升破4%關口，聯儲局內部也傾向「看定啲」，未必會急於加息。此外，現時美股屢創新高、就業率表現理想，在客觀環境上並無迫切需要採取過於激進的加息手段。

沃什角色屬救市

對於沃什掌舵後對股市、債市及商品市場的長遠影響，徐家健預期震盪相當有限。他回顧歷史指出，從當年的格林斯潘到近年的幾任主席更替，市場往往在事前過度擔憂，事後便發現換誰上陣，最終都必須在既定的體制與數據規則下運作，市場早已形成穩定預期。

不過，徐家健坦言，目前美股確實存在科技股及AI概念的泡沫爆破風險，但強調這與聯儲局由誰擔任主席無關。萬一市場在未來數年發生大調整，沃什所扮演的角色，將是負責出手穩定金融體系及「救市」，而不會是主動戳破AI泡沫的那個人。

芝商所FedWatch工具的最新數據顯示，美國聯儲局在六月政策會議結束時維持現行利率目標的機率高達99%，反映市場普遍預期央行將按兵不動。同時，主流意見亦顯示今年內不會加息或減息。