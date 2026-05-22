國際貨幣基金組織讚港經濟增長及金融體系維持韌性

國際貨幣基金組織讚揚香港經濟增長及金融體系維持韌性，並再次肯定香港作為國際金融中心的地位，認同香港推進數字金融的政策措施可確立金融業在亞洲區合規創新領域的前沿位置。

政府指，國際貨幣基金組織代表團的工作人員上星期就香港2026年第四條磋商公布了初步總結。經基金組織執行董事會完成討論，基金組織稍後將發表評估報告，進一步闡述其評估。

認同北部都會區等政策措施

基金組織指出，香港經濟持續復蘇，2025年增長較預期強勁。基金組織再次肯定香港作為國際金融中心的地位，並強調香港作為「超級聯繫人」的角色是關鍵優勢，同時認同香港推進數字金融的政策措施，確立其金融業在亞洲區合規創新領域的前沿位置，以及認可香港鞏固其作為區內可持續金融樞紐的地位。基金組織認同包括發展北部都會區等各項政策措施，可進一步加強跨境融合、支持創新，以及推動高增值服務。

基金組織指出，在充足的緩衝空間及穩健監管下，香港金融體系維持強韌及風險可控。聯繫匯率制度仍然是合適安排，是維持經濟與金融穩定具公信力的基石。基金組織亦讚揚當局為加強非銀行金融機構監察框架，以及加強高風險活動的系統性風險評估和整體市場監測所作出的努力。

認為港今年財政政策合適

基金組織認為2026年的財政政策是合適的，並強調香港穩健的宏觀經濟政策框架在具公信力的聯繫匯率制度、審慎的財政管理紀錄、穩健的金融監管及靈活市場支持下，在中期而言，為重整財政緩衝提供了堅實基礎。

基金組織代表團在3月16日至27日期間訪問香港，與特區政府官員、金融監管機構及私營機構代表進行討論。代表團已於5月15日公布初步總結。基金組織執行董事會於5月18日通過評估報告。