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伊朗威脅徵收海底電纜「過路費」 Google微軟等成目標 專家憂爆數碼災難

宏觀經濟
更新時間：11:55 2026-05-18 HKT
發佈時間：11:55 2026-05-18 HKT

伊朗繼早前封鎖霍爾木茲海峽後，近期將目標轉向海底電纜。據CNN報道，伊朗擬向Google、微軟、Meta及亞馬遜等大型科企，徵收途經該海峽的海底互聯網電纜使用費，並暗示若拒絕付款，可能會中斷互聯網流量。不過，由於美國對伊朗的嚴格制裁，科技巨頭實際上被禁止向伊朗付款，故此舉或被視為政治表態多於實質政策。

促跨國科企遵守伊朗法律

伊朗軍方發言人Ebrahim Zolfaghari上周在社交平台X上明言，將對互聯網電纜徵收費用。伊朗官方媒體更發出隱晦威脅，警告損壞電纜將影響全球數以萬億美元計的數據傳輸。此外，與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）關係密切的媒體指出，有關計劃要求跨國科企遵守伊朗法律，而海底電纜公司需支付通行牌照費，且維修及保養權須交由伊朗企業獨家負責。

阿聯酋Habtoor研究中心高級研究員Mostafa Ahmed分析指出，由於伊朗長期存在安全風險，雖然國際營運商已盡量避開伊朗水域，將多數電纜鋪設在阿曼一側，但若發生破壞，仍會觸發橫跨數大洲的「連鎖數碼災難」。

鄰國恐面臨嚴重互聯網中斷

他警告，波斯灣對岸的伊朗鄰國可能面臨嚴重的互聯網中斷，進而影響關鍵的石油與天然氣出口以及銀行業，更會令印度的互聯網流量受到重創，其龐大的外包產業將面臨數以十億美元計的損失。

電訊研究機構TeleGeography研究總監Alan Mauldin補充，目前至少有兩條主要電纜穿過伊朗領海。彭博經濟研究中東主管Dina Esfandiary亦指出，伊朗此類表態屬於其整體戰略的一部分，核心目標仍是政權安全，旨在對全球經濟施加沉重代價，從而確保其政權生存，「令無人再敢攻擊伊朗」。

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