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內地4月「三頭馬車」數據遜預期 工業增4.1% 零售微增0.2% 固投由升轉跌

宏觀經濟
更新時間：11:17 2026-05-18 HKT
發佈時間：11:17 2026-05-18 HKT

國家統計局今早公布「三頭馬車」數據，內地4月份規模以上工業增加值按年增長4.1%，較市場預期為低，並為是2023年7月後最低，前值則為5.7%；而4月社會消費品零售總額按年微增0.2%，同樣低於市場預期，並為是2022年12月後最低，前值則為1.7%。至於今年首4個月，內地固定資產投資錄得14.13萬億（人民幣，下同），按年下跌1.6%，亦低於市場預期，前值為1.7%。此外，今年首4個月全國房地產開發投資按年下跌13.7%至約2.39萬億，其中住宅投資佔1.84萬億元，按年跌13.1%。

電子設備製造業增長居前

工業方面，首4個月規模以上工業增加值按年增長5.6%。分行業看，4月份41個大類行業中有29個行業增加值保持按年增長，當中電腦、通信和其他電子設備製造業按年升15.6%；汽車製造業亦增長9.2%。產品方面，4月份新能源汽車產量達129.6萬輛，按年增長3.8%；發電量增長2.6%至7,440億千瓦時，惟水泥產量則按年下跌10.8%。

網上商品零售額增5.7%

消費方面，首4個月社會消費品零售總額為16.49萬億元，按年升1.9%。單計網上消費，首4個月全國網上商品和服務零售額達6.53萬億元，按年增長6.6%；其中網上商品零售額增長5.7%，佔社會消費品零售總額的25%，當中吃類及穿類商品分別按年增長15.6%及6.8%

固投方面，首4個月第一產業及第二產業投資分別按年增長10.1%及2.5%，惟第三產業投資按年下跌4.2%。分地區看，東部、中部、西部及東北地區投資全線下跌，其中東北地區下跌15%。另外，民間固定資產投資按年下跌5.2%，單計4月份，固定資產投資按月下跌2.36%。

國統局：外部形勢複雜多變

國統局表示，1至4月份國民經濟整體保持穩中有進發展態勢，高質量發展紮實推進，但外部形勢複雜多變，國內供強需弱仍較突出，部分企業經營困難，經濟穩中向好的基礎還需鞏固，下階段要加快構建新發展格局，精準有效實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，增強經濟發展內生動力，進一步做強國內大循環，做優國內國際雙循環，促進經濟持續健康發展。

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