國統局公佈4月一線城市樓價按月上漲 按年跌幅收窄

國家統計局公布，今年4月份70個大中城市中，一線城市商品住宅銷售價格按月上漲，二、三線城市按月降幅收窄或與上月相同。此外，新建商品住宅銷售價格按月上漲或持平城市個數比上月增加。

二、三線城市樓價按月跌幅收窄

4月份，一線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.1%，漲幅比上月回落0.1個百分點。其中，上海、廣州和深圳分別上漲0.4%、0.1%和0.1%，北京下降0.2%。二線城市新建商品住宅銷售價格按月下降0.1%，降幅比上月收窄0.1個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格按月下降0.3%，降幅與上月相同。70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格按月上漲或持平城市共有21個，比上月增加5個。

二手住宅銷售價格方面，一線城市按月上漲0.4%，漲幅與上月相同。其中，北京、上海、廣州和深圳分別上漲0.4%、0.7%、0.2%和0.3%。二線城市二手住宅銷售價格按月下降0.2%，降幅與上月相同。三線城市二手住宅銷售價格按月下降0.3%，降幅比上月收窄0.1個百分點。70個大中城市中，二手住宅銷售價格按月上漲或持平城市共有16個，比上月減少1個。

一線城市樓價按年仍跌2.1%

若以按年表現比較，4月份一線城市新建商品住宅銷售價格按年下降2.1%，降幅比上月收窄0.1個百分點。其中，上海上漲3.7%，北京、廣州和深圳分別下降2.3%、4.4%和5.3%。二線城市新建商品住宅銷售價格按年下降3.3%，降幅與上月相同。三線城市新建商品住宅銷售價格按年下降4.1%，降幅擴大0.1個百分點。

二手住宅銷售價格方面，一線城市二手住宅銷售價格按年下降6.8%，降幅比上月收窄0.6個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降7.4%、5.6%、7.9%和6.5%。二、三線城市二手住宅銷售價格按年分別下降5.9%和6.3%，降幅分別收窄0.3個和0.1個百分點。