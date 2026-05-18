國統局公佈4月一線城市樓價按月上漲 按年跌幅收窄
更新時間：10:42 2026-05-18 HKT
發佈時間：10:42 2026-05-18 HKT
發佈時間：10:42 2026-05-18 HKT
國家統計局公布，今年4月份70個大中城市中，一線城市商品住宅銷售價格按月上漲，二、三線城市按月降幅收窄或與上月相同。此外，新建商品住宅銷售價格按月上漲或持平城市個數比上月增加。
二、三線城市樓價按月跌幅收窄
4月份，一線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.1%，漲幅比上月回落0.1個百分點。其中，上海、廣州和深圳分別上漲0.4%、0.1%和0.1%，北京下降0.2%。二線城市新建商品住宅銷售價格按月下降0.1%，降幅比上月收窄0.1個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格按月下降0.3%，降幅與上月相同。70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格按月上漲或持平城市共有21個，比上月增加5個。
二手住宅銷售價格方面，一線城市按月上漲0.4%，漲幅與上月相同。其中，北京、上海、廣州和深圳分別上漲0.4%、0.7%、0.2%和0.3%。二線城市二手住宅銷售價格按月下降0.2%，降幅與上月相同。三線城市二手住宅銷售價格按月下降0.3%，降幅比上月收窄0.1個百分點。70個大中城市中，二手住宅銷售價格按月上漲或持平城市共有16個，比上月減少1個。
一線城市樓價按年仍跌2.1%
若以按年表現比較，4月份一線城市新建商品住宅銷售價格按年下降2.1%，降幅比上月收窄0.1個百分點。其中，上海上漲3.7%，北京、廣州和深圳分別下降2.3%、4.4%和5.3%。二線城市新建商品住宅銷售價格按年下降3.3%，降幅與上月相同。三線城市新建商品住宅銷售價格按年下降4.1%，降幅擴大0.1個百分點。
二手住宅銷售價格方面，一線城市二手住宅銷售價格按年下降6.8%，降幅比上月收窄0.6個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降7.4%、5.6%、7.9%和6.5%。二、三線城市二手住宅銷售價格按年分別下降5.9%和6.3%，降幅分別收窄0.3個和0.1個百分點。
最Hit
佘詩曼認曾拒收戒指令舊聞變熱話 男星曾高調求婚？ 一原因拒入豪門 網民：好彩冇嫁
2026-05-17 10:00 HKT
旺角中心開業20年老店光榮結業！清貨全場$10/件 網民慨歎︰睇住旺中變成咁好唏噓
2026-05-17 10:00 HKT
智理財 ‧ 懂消費
3小時前
東涌六旬男途人捱的士撞 送院不治
3小時前
長者群組熱議生果金、長生津「雙糧」即將發放？最多獲派$8,690 即睇3大注意事項免被DQ
2026-05-15 19:07 HKT
國宴列席馬斯克及庫克中間 「玻璃女王」周群飛作風低調 工廠妹創出2000億王國
2026-05-16 18:03 HKT