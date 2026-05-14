中國4月人民幣貸款減少100億遠遜預期 M2增長8.6%勝預期
更新時間：17:47 2026-05-14 HKT
發佈時間：17:47 2026-05-14 HKT
發佈時間：17:47 2026-05-14 HKT
人民銀行公布，中國首4個月新增人民幣貸款8.59萬億元（人民幣，下同），按首3個月8.6萬億元計，單計4月則減少100億元，遠低於預期新增3000億元，時隔9個月再度減少。
新增貸款首四個月分部門看，住戶貸款減少4902億元，其中短期貸款減少6102億元，中長期貸款增加1199億元。企事業單位貸款增加8.99萬億元，其中短期貸款增加3.67萬億元，中長期貸款增加5.01萬億元。票據融資增加1429億元。非銀行業金融機構貸款減少1935億元。
專家：貸款總量龐大 告別高增長成新常態
內媒引述專家指出，目前中國貸款總量龐大，已經告別了早年「高增長、擴規模」的路徑，增速較之前放緩或將成為新常態。專家續指，社融及M2增速持續高於名義經濟增速，反映當前社會融資條件處於寬鬆狀態，實體經濟有效融資需求得到了滿足。
4月社融規模存量增7.8%
人行又公布，4月底社會融資規模存量為456.89萬億元，按年增長7.8%，其中對實體經濟發放的人民幣貸款餘額276.9萬億元，增長5.6%。今年首4個月，社會融資規模增量累計為15.45萬億元，按年減少8930億元。
M1增5%
至於截至4月底，廣義貨幣（M2）餘額為353.04萬億元，按年增長8.6%，高於預期；狹義貨幣（M1）餘額114.58萬億元，按年增長5%。流通中貨幣（M0）餘額14.75萬億元，按年增長12.2%。內地首4個月淨投放現金6530億元。
存貸款方面，4月底人民幣存款餘額342.68萬億元，按年增長8.9%；首4個月人民幣存款增加14萬億元。4月底人民幣貸款餘額280.5萬億元，增長5.6%。
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