習特會前夕 交易員押注人民幣上漲 憧憬升值緩解貿易局勢

美國總統特朗普將於今晚（13日）抵達北京、相隔9年再次訪問中國之際，據彭博報道，交易員正上調對人民幣未來幾天走強的押注，認為習特會將為中美之間的貿易休戰提供支撐。目前在岸及離岸人民幣兌美元均突破6.8關口，為近三年多以來最強勁水平，兩者暫時均報約6.7919水平。此外，期權定價亦顯示，對人民幣的押注已攀升至1月2日以來最樂觀的水平。

任何建設性結果可能成催化劑

報道引述摩根大通新興市場策略師Tiffany Wang表示，與中國相關資產幾乎並未消化多少樂觀情緒，意味任何建設性的結果都可能成為推動行情上行的催化劑。」

報道又指，根據華盛頓官員透露，特朗普與習近平今次會晤將敲定新貿易委員會的細節；而人民幣兌美元走強將有助於緩解貿易緊張局勢，並使美國商品對中國買家更具吸引力。

另一方面，人行密切關注輸入型通脹後，人民幣長期升值前景也升溫，逆轉了季節性疲弱的趨勢。雖然人民幣在第二季往往會面臨季節性拋售壓力，但今年4月人民幣上漲超過0.8%，5月至今又上漲了0.6%。