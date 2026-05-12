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伊朗戰事影響供應鏈 DWS下調歐股至「中性」 歐元區加息可能性高

宏觀經濟
更新時間：16:24 2026-05-12 HKT
發佈時間：16:24 2026-05-12 HKT

DWS全球首席投資總監 Vincenzo Vedda表示，歐美首季業績表現普遍理想，但該行已調整地區配置偏好。歐洲市場較易受伊朗戰事所引發的供應憂慮影響，而美國市場則大幅受惠於AI資本開支（capex）熱潮。因此，我們將歐股下調至「中性」，並將美股上調至「中性」。

料聯儲局明年才減息

他指，美股的支持因素不止來自較佳的盈利前景，亦包括聯儲局減息的可能性，惟相關減息或需待2027年才出現。相對而言，歐元區目前加息的可能性更高。若海灣局勢未有進一步軍事升級，強勁的業績表現相信可為股市提供進一步支撐。然而，伊朗戰事所引發的供應限制，或將於第二及第三季才真正反映於企業銷售及盈利數據。此外，估值水平再次趨於偏高，除了資訊科技及通訊板塊外，不少與AI資本開支相關的工業及原材料股份的估值亦顯得較為進取。

能源板塊下調至「中性」

行業方面，該行關注於AI相關領域中持續面臨供應瓶頸的企業。鑑於霍爾木茲海峽封鎖後石油板塊表現強勁，已將能源板塊由「正面」下調至「中性」看法。至於傳統化石能源企業，不論海峽繼續封鎖抑或日後逐步重開，相關下行及上行風險現已大致反映於股價之中。另一方面，可再生能源供應商仍有望進一步受惠於需求結構性轉變。

黃金方面，他指中長線仍然看好。金價料繼續受多項結構性因素支持，包括各國央行持續增持黃金，以及市場對美元前景仍存憂慮。不過，短線來看，若股市表現強勁及孳息率處於高位，或會限制金價進一步上升空間。

油價料維持高位

短期內，由於全球逾一成石油產量仍未重返市場，預期油價仍會維持高位。與此同時，煉油產能亦見下降；俄羅斯煉油設施再受破壞，進一步限制成品油出口，令依賴進口石油產品國家面對更嚴重短缺。石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）已同意由6月起將每日產量上限提高至18.8萬桶，加上阿聯酋宣佈退出OPEC，預料有助衝突結束後增加市場供應。整體而言，他預期油價將在高位徘徊一段時間；待伊朗衝突告一段落後，供應有望回升，並帶動全球原油庫存快速回補。

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