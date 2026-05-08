達里奧料共和黨11月失眾院控制權 美國步入「大動盪」時期 籲配置黃金最多15%

橋水基金（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）表示，美國正走向一段歷時多年的長期動盪，背後原因包括龐大的財政赤字、日益擴大的貧富差距，以及左右派之間日趨嚴重的政治分裂，並認為新的地緣政治格局和AI帶來的衝擊將加劇這種動盪。

達里奧在接受《紐約時報》播客節目訪問時指出，未來五年將出現巨變，所有這些力量會同時作用、彼此疊加。等到這段時期過後，世界幾乎將面目全非，會變得截然不同，並經歷一段重大變革與劇烈動盪的時期。

政治和社會衝突將加劇

達里奧表示，美國的社會和政治體系正面臨風險，他擔心可能會發生暴力事件，「我們將迎來中期選舉，我認為共和黨很可能會失去眾議院的控制權。我認為從那時起，政治和社會衝突將會加劇，尤其是在中期選舉到2028年總統大選這段時間。」

國際秩序規則蕩然無存

他表示，國際上已經不存在基於規則的秩序，美伊戰爭的結果，或能以「誰控制霍爾木茲海峽，及誰控制核材料」這種幾乎非黑即白的方式來決定。

他又表示，投資者應該保持投資組合多元化，黃金的配置比例在5%到15%之間。他說，回顧歷史可以發現，在所有這些時期，所有法定貨幣都會下跌，黃金價格則會上漲。

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