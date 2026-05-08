美國貿易法院裁定 特朗普10%全球關稅「違法」

美國貿易法院於周四裁定，特朗普新徵收的10%全球關稅違法，認為美國政府不能依據1974年《貿易法》第122條徵收關稅。

法院指10%全球關稅 不符合緊急狀況條件

貿易法院以法官2比1投票結果作出裁決。法院指第122條原意是在美元面臨急劇貶值，或美國出現嚴重國際收支失衡時，准許總統實施最長150天緊急關稅措施。

法院認為特朗普今年2月行政命令主張的「長期貿易逆差」，並不符合相關緊急條件，缺乏足夠法律基礎。

提出訴訟的中小型企業認為，新徵收的10%全球關稅，本質上與之前遭最高法院否決的措施相似，只是以不同法律條文再包裝，仍是對全球商品課稅。

法院又認為徵收10%全球關稅措施，規避了美國最高法院於1月份推翻特朗普政府依據《國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 實施的關稅措施裁決。

關稅退稅支票 預計今年夏季才寄出

美國政府於周一啟動了關稅退稅網站，對一直要求退稅的入口商來說，是一項重大進展。

現時逾2.5萬家入口商已申請退稅，包括Costco及FedEx。美國政府預計理賠審核過程可能需要45天，支票處理則需要60到90天，退稅支票或要到今年夏季才可以寄出。