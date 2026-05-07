據報LVMH擬啟動重組 出售多個品牌 應對奢侈品市場寒冬

為應對奢侈品市場寒冬，據報LVMH集團計劃推動40年來最大資產重組，部署出售多個品牌套現數十億歐元資金，當中包括Marc Jacobs、Fenty Beauty及Moët Henness。

擬售資產涵蓋服飾、酒類、美妝及媒體

現時LVMH集團擁有逾75個品牌，據《金融時報》報道，計劃出售的多個品牌，涵蓋服飾、酒類、美妝及媒體等不同範疇。

服飾方面，美國品牌管理公司 Authentic Brands Group之前洽談收購Marc Jacobs告吹，但該品牌仍處於待價而沽狀態。

美妝品牌出售目標包括Fenty Beauty、Make Up For Ever 及 Fresh 等品牌。當中LVMH持股50%的Fenty Beauty，摩通對股份估值達15至25億歐元。據報日後LVMH將專注發展Dior Beauty和Guerlain等較高端美妝品牌。

銷售業務表現較差的Moët Henness一直物色潛在買家，亦可能出售旗下冧酒品牌Eminent及位於Napa Valley著名酒莊Joseph Phelps Vineyards。

媒體業務方面，LVMH集團擬出售旗下《巴黎人報》（Le Parisien）。據報考慮到法國大選等政治因素，出售媒體業務仍未取得集團主席Bernard Arnault 家族成員的共識。

過去18個月積極「瘦身」 擬競購Armani少數股權

LVMH集團自2000年以來，已進行逾200百宗收購，包括收購Tiffany & Co及Bvlgari。過去18個月，LVMH集團已積極「瘦身」，出售多項資產及持股。包括潮流品牌Off-White，DFS大中華區業務，以及Stella McCartney 48%持股。

雖然持續出售品牌及資產，LVMH仍未停止收購具價值資產，據報集團正考慮競購Armani少數股權，該集團被列為創辦人Giorgio Armani遺囑中屬意的買家之一。