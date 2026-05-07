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日經突破62000點大關 南韓超越加拿大成全球第七大股市

宏觀經濟
更新時間：11:15 2026-05-07 HKT
發佈時間：11:15 2026-05-07 HKT

受晶片股推動及美伊接近達成終戰備忘錄消息刺激，日韓股市今早齊創新高。日經衝破62000點大關，南韓KOSPI指數再創新高，股市市值更超越加拿大，成為全球第七大股市。

日股科技股領漲 礦業受壓

日股在長假期後開市，首次突破62000點大關。現報62915點，升5.72%。

AMD市值突破6,800億美元，執行長蘇姿丰表示代理式 AI (Agentic AI) 正快速推升全球 AI 採用速度，帶動CPU需求大幅升溫，消息刺激日股科技股板塊領漲，Ibiden上升22.36%，半導體製造商瑞薩電子上升13.88%。

資產管理公司高級投資組合經理池田隆正表示，日股大升主要受晶片股強勁表現帶動。他認為美伊和平方案內容尚未明確，但市場普遍預期不會再發生進一步的軍事行動。

受石油價格下挫拖累，日本礦業股受壓，日本最大的石油及天然氣勘探公司Inpex股價挫6.44%。

KOSPI指數曾破7500點大關 總市值今年爆升71%

南韓KOSPI指數今早首次突破7500點大關，現報7371點跌0.18%。

受三星及SK海力士等晶片股驅動，南韓股市總市值今年累升71%至4.59萬億美元，超越加拿大4.5萬億美元市值，加拿大股市今年累升7%。

Eugene 資產管理公司投資長 Ha SeokKeun預計，受受 AI 驅動的記憶體晶片周期推動，韓股市值有望進一步上升。 Ha SeokKeun認為加拿大股市因過度集中於能源和金融行業，市值擴張受到更多限制。

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