標普全球4月香港PMI跌至48.6 中東戰爭令原材料價格飆漲

標普全球公佈，4月香港採購經理指數（PMI）從上月49.3降至48.6，連續兩個月處於50以下，反映商業景氣持續低迷，緊縮速度更加快至10個月以來最急。綜觀4月份數據，企業產出和新增訂單再度縮減，減產速度更加快至去年7月以來最急。受訪公司表示，加價行動對業務經營和客戶訂單帶來負面影響。值得注意的是，由於中東爆發戰爭，原材料價格隨之飆漲，因此整體投入成本的升幅攀至2011年11月以來最大。

私營企業連續兩月減產

調查顯示，4月份香港私營企業已連續兩月減產，跌幅比上一調查月加深，整體雖然溫和，卻是去年7月以來最大。企業表示，第二季初的新增訂單量持續減少，緊縮速度較上月略為收歛，整體尚算中等。從外貿角度衡量，則4月出口訂單已重拾升幅，反而從中國內地新接的銷售額卻由升轉跌，錄7個月以來的首個跌幅。

企業成本增加 調高售價

價格方面，4月的整體投入成本飆升，直衝14年半高位，成本通脹多少由原材料價格急升，造成採購價格高企所致。不過，企業的薪酬成本亦已連續9個月增加。為緩解盈利壓力，企業於是調高售價，加幅為2023年9月以來最大。

新增訂單減少 積壓工作量下降

隨着新增訂單減少，企業4月積壓的工作量也同時下降，跌幅雖然不大，但與長期平均水平大致相若。由於產能過剩、需求走弱的跡象浮現，因此企業對擴充人手的態度轉趨保守，僱員人數三個月來首次縮減，基本與公司未有填補職缺，以及縮編節流有關。

採購庫存連續11個月上升

企業於最近一個調查月繼續積極採購，但數量增幅比上月收窄；受訪公司通常表示，由於原材料價格很可能攀升，故先增購投入品，造就採購庫存連續11個月上升。業者又表示，供應商產能充裕，供貨表現持續改善。

4月維持看淡 憂慮中東戰火

對於未來一年前景，香港私營企業在4月維持看淡，悲觀情緒只較上月略淺，整體顯著。總的來說，業者憂慮巿場競爭加劇，以及中東戰火牽動地緣政治風險升溫。

