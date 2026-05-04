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高盛稱日本外儲充裕 可入市干預30次 料日圓160成官方「防線」

宏觀經濟
更新時間：17:25 2026-05-04 HKT
發佈時間：17:25 2026-05-04 HKT

日圓匯價上周跌穿160兌1美元關口，觸發日本當局再度出手干預。據彭博報道，高盛發表報告指出，日本目前的外匯儲備彈藥充足，可在匯市以上次規模進行30次干預。華爾街銀行經濟學家Yuriko Tanaka表示，鑑於外匯干預資金來源有限，預料財務省會傾向保留實力，選擇在日圓急跌等最有效的時機才出手，而160關口已被視為官方的「防線」。最新每美元兌日圓報156.99，每百日圓兌港元見4.98算。

日本當局在上周四可能動用約5萬億日圓（約313億美元）來支撐日圓匯價。Yuriko Tanaka分析指，是次干預發生在相對溫和的波動環境中，反映決策者已將160水平視為防線。

另外，是次干預行動是繼2024年7月日圓跌穿160關口後的首次入市。彭博分析指出，高昂的能源成本，加上市場預期美日息差在短期內不會收窄，導致日圓持續面臨貶值壓力。

行動取決貨幣貶值速度

Tanaka預料，日本財務省的目標是將每次干預的影響最大化，當局會謹慎選擇最有效的時機，例如在日圓匯率迅速走弱時才採取行動。她補充，未來支撐日圓的進一步行動的機會及規模，將取決於貨幣貶值的速度、市場波動性及實際水平。

截至今年3月底，日本持有約1.2萬億美元的外匯儲備，當中包括1,617億美元可用於直接干預市場的外幣存款，其餘則以海外證券形式持有。

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