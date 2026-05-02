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日本據報動用2691億捍衛圓匯 日圓兌港元曾重上5算

宏觀經濟
更新時間：09:38 2026-05-02 HKT
發佈時間：09:38 2026-05-02 HKT

持續積弱的日圓於本周三貶破160兌1美元警戒線，並於周四再弱見160.72，創2024年7月以來低位。其後日本財金官員警告快將出手干預，日圓於周四急彈多達3%，高見155.57，至昨日仍徘徊於155至157之間。對於是次日本當局相隔逾21個月後再次干預圓匯的力度，據彭博對央行帳戶的分析，日本政府今次可能斥多達345億美元（約2691億港元）來捍衛日圓。

經常帳戶降幅遠超預期

彭博報道，根據日本央行帳戶與貨幣經紀預測的比較，日本今次干預圓匯的規模可能在5.4萬億日圓左右。於2024年當局在四次干預行動中，則平均動用了3.8萬億日圓來支撐圓匯。不過，日央行周五公布的資料顯示，由於財政因素，預計下周四經常帳戶將下降9.48萬億日圓，這遠比貨幣經紀所預測大約4.08萬億日圓的降幅大得多。

在周四日圓最弱時，每百日圓兌港元曾低見4.875。當天日本財務大臣片山皋月下午已發出警告稱，採取「果斷行動」的時點即將來臨，意味快將作出干預，及後日圓兌美元升見155，兌港元則重上5算。報道指儘管日本當局未有評論到底有否入市，但獲消息人士透露當局曾干預圓匯。

此為日本在片山皋月的指示下，並高市早苗出任首相後首次入市干預。從今次干預的規模和影響表明，在高市早苗領導下，日本可接受的日圓貶幅的大致界線基本上保持不變。分析稱，日本是次干預可算成功，因把日圓兌美元提振重上約155水平，但認為尚未脫離困境。

 

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