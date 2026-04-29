普徠仕料美延至第四季才減息 能源價格成關鍵 鮑威爾今夜或說明去留

美國聯儲局將於本港時間周四（30日）凌晨兩點公布議息會議結果前，普徠仕（T. Rowe Price）首席美國經濟學家Blerina預計，聯儲局將維持利率不變，而市場焦點將轉向6月會議前主席鮑威爾與沃什之間的領導層交接，以及能源價格高企對整體及核心通脹的影響。

若勞動市場強勁 減息或偏下限

普徠仕認為，在基準情境下，聯儲局將於2026年第四季開始減息，至2027年夏季累計減息3至4次；若勞動市場表現持續強勁，減息幅度或偏向區間下限。此外，若中東衝突進一步延長並推高油價，或導致更顯著的第二輪通脹效應，亦將對通脹前景構成上行風險。

針對領導層變動，近期發展華盛頓特區聯邦檢察官Jeanine Pirro決定撤銷美國司法部指控，以及參議員Tillis確認支持沃什的提名，均顯示沃什有望於6月前獲確認為FOMC主席。

鮑威爾留任理事會門檻較高

市場亦普遍預期鮑威爾將留任理事會，惟該行認為其留任門檻較高。若鮑威爾最終留任，預料他亦會淡出市場焦點，避免與沃什形成對立，並可能在周三記者會上進一步說明其去留安排。

能源價格與通脹方面，聯儲局在歷史上較少因供應衝擊（如能源價格上升）而加息，因模型顯示其對核心通脹影響有限；不過，近期能源價格上升，支持了聯儲局維持「觀望」立場，以評估通脹及勞動市場風險的演變。鑑於中東局勢較預期更持久，該行亦已將減息啟動時間預測由2026年下半年推遲至2026年第四季。