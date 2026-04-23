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Polymarket下任美國總統賭盤 紐約市長、馬斯克意外成熱門

宏觀經濟
更新時間：14:33 2026-04-23 HKT
發佈時間：14:33 2026-04-23 HKT

距離2028年美國總統大選仍有一段時間，但投資者於預測平台Polymarket已積極押注心水人選。除了副總統萬斯、國務卿魯比奧等「正路」人選，首富馬斯克、紐約市場等另類人選都獲得千萬美元計押注。

三分二交易量 押注勝算低於1%人選

據報三大熱門人選，副總統萬斯（JD Vance）、國務卿魯比奧（Macro Rubio）及加州州長紐森（Gavin Newsom），合計獲得投注總金額僅3,500萬元。

反觀屬於「冷門」人選的首富馬斯克（Elon Musk），在Polymarket上已累計吸納2,300萬美元投注額，紐約市市長曼達尼 (Zohran Mamdani) ，亦獲得1,800萬元投注金額。

按美國總統參選條件，候選人必須於美國出生、年滿35歲及在美國居住滿14年。馬斯克及曼達尼均不是在美國出生公民，理論上連參選入場券都難以取得。

勒邦·占士成為下屆美國總統「頂頭大熱」

至於美國總統「頂頭大熱」人選寶座，屬於NBA球星勒邦·占士（LeBron James），勒邦·占士獲得4,800萬元投注額，佔整體投注額9%。

從數據看，Polymarket有3.86億美元投注，是押注於勝算低於1%的人選，顯示押注資金明顯偏好「冷門」人選。

除了美國總統大選人選，Polymarket其他熱門預測項目，如世界盃及NBA冠軍，同樣出現押注「冷門」選擇現象。有分析指押注「冷門」的現象，或與Polymarket將發行加密幣有關，用戶或希望透過提高交易量以爭取分配更多加密幣，故傾向押注低價的「冷門」選擇。

Polymarket執行長Shayne Coplan曾表示平台將成為選舉預測的「全球真相機器」，但從「冷門」變「熱門」現象看，資金流向與預期有明顯落差。至於Polymarket的對手Kalshi，下屆總統的投資項目中，資金較集中於魯比奧等熱門人選，勒邦·占士名字甚至未曾出現在Kalshi總統人選之列。

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