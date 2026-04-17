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日本央行行長植田和男預警 美伊衝突帶來通脹及衰退雙重風險

宏觀經濟
更新時間：11:56 2026-04-17 HKT
發佈時間：11:56 2026-04-17 HKT

日本央行行長植田和男預警，美伊衝突將為日本經濟帶來雙重風險，並表示將採取合適方法實現2%通脹目標。

「負面供給衝擊」觸發通脹更難控制

植田和男於華盛頓表示，目前日本物價面對上升風險，經濟則面臨下行風險。他又指出日本正面臨「負面供給衝擊」引發的通脹上升，這種通脹升溫較由強勁需求帶動的通脹更難控制。

植田和男透露，考慮戰爭相關衝擊可持續時間及其他經濟狀況後，日本央行將選擇最合適應對方式，以持續實現2%通脹目標。中東衝突發生前，市場人士預計日本央行將於4月份加息，但近期加息預期已有所降溫。

日本央行將於4月28日議息，今次是植田和男最後一次釋出政策訊息信號。他指出日本目前實際利率在殖利率曲線的中期區間，日本央行須考慮到金融環境較為寬鬆。

日本6月加息機率 上升至76%

貨幣市場定價顯示，日本央行本月將基準利率上調至1%機率約為19%，低於本周初的約55%，而6月份加息機率上升至76%。

國際貨幣基金組織（IMF）首席經濟學家古蘭沙日前表示，戰爭觸發的原油產品價格飊升，是一次「負面供給衝擊」，全球任何一家央行都無法獨自左右能源價格。古蘭沙預計如衝突進一步加劇，導致全年能源價格及脹預期上漲，全球經濟增長將降至2.5%，通脹將升至5.4%。

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