Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內地貿易強勁反映需求持續 景順稱中國資產具避險性 兩類資產獲看好

宏觀經濟
更新時間：17:15 2026-04-16 HKT
發佈時間：17:15 2026-04-16 HKT

內地首季GDP按年增長由去年第四季的4.5%顯著回升至5%，景順亞太區環球市場策略師趙耀庭表示，增長主要由貿易帶動，貨物貿易總額創下歷來同期新高；同時，強勁的貿易表現並非源於出口提前出貨，因為進口亦同步顯著上升，顯示生產表現的實質改善，以及市場對中國產品的需求持續存在。 

工業增長助抵銷內需偏弱

他指出，中國「新經濟」板塊保持穩健，高科技及綠色製造持續跑贏。今年以來工業生產按年增長6.1%，有助抵銷內需相對偏弱的影響，而3月份零售銷售則按年增長1.7%。

中國3月份PPI轉為正值、結束連續41個月的通縮，反映了周期性利好因素，以及「反內卷」政策的初步成效，這應被視為價格逐步正常化的開始，而非新一輪強勁通脹周期的起點。更重要的是，價格回穩有望改善企業利潤率和盈利能力，從而提振私人投資信心。隨着更多反內卷政策逐步落地，或正處於市場期待已久的良性循環的初始階段。

中國股債市場出現正相關走勢

趙耀庭又指，中國資產正愈來愈被視為具備避險屬性。自中東衝突爆發以來，中國股市跌幅遠低於全球其他主要市場，而人民幣匯率及國債收益率則保持相對穩定。此外，中國股市與債市在兩年來首次出現正相關走勢，反映具避險性質的資金流入。

能源及科技板塊受惠經濟韌性

中國直接受中東供應中斷影響的風險有限，同時中國市場具備較強的政策緩衝能力。因此，有兩個板塊可望受惠於這種經濟韌性：其一是能源、資源及上游工業板塊，包括石油和天然氣服務、工業金屬及原材料，這些領域的中國企業有望在地緣政治波動中發揮對沖作用；其二是中國科技、高端製造及出口相關產業，近期亮麗的貿易數據進一步強化了這一投資主題。

他認為，人民幣走強釋放出宏觀經濟及政策穩定的訊號，有助吸引外資流入中國股市及債市。具吸引力的股市估值，加上穩定的貨幣，為全球投資者提供了不容忽視的綜合回報潛力。
 

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
商場婆婆扶手梯跌倒無人理 殯儀仔衝前救人怒轟港人冷漠 網民嘆：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
商場婆婆扶手梯跌倒無人理 殯儀仔衝前救人怒轟港人冷漠 網民嘆：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
二元乘車優惠｜220人平均月搭逾240次  有長者月搭600次 補貼額或達$4440
01:41
二元乘車優惠｜220人平均月搭逾240次  有長者月搭600次 補貼額或達$4440
社會
20小時前
警方在學校調查。蔡楚輝攝
珍惜生命｜北角18歲男學生校園墮樓 手腳骨折昏迷送院
突發
4小時前
理大「年度十大科研與創新故事」 以創新應對全球挑戰 助力綠色低碳轉型與可持續發展
創科資訊
10小時前
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 一文看清申請資格/津貼範圍
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 (附申請資格/津貼範圍)
生活百科
5小時前
Varela涉嫌殺妻後潛逃到香港，逃避美國追捕。
01:23
FBI局長宣布海外拘捕涉殺妻預備役軍人 疑犯2月起藏匿香港
即時國際
6小時前
公屋「音畜」鄰居滋擾10年終搬走！事主窮盡方法終靠「這樣」令惡鄰消失：冇諗過！｜Juicy叮
公屋「音畜」鄰居滋擾10年終搬走！事主窮盡方法終靠「這樣」令惡鄰消失：冇諗過！｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
宏福苑聽證會︱居民痛失4位至親 視像通話目睹哥哥倒下 陸啟康哽咽：會盡力搵出真相
宏福苑聽證會︱居民痛失4位至親 視像通話目睹哥哥倒下 陸啟康哽咽：會盡力搵出真相
社會
5小時前
星島申訴王 | 2小時內被駭客神奇轉走證券戶口900萬 碩士女高層：一輩子努力也白費
05:57
星島申訴王 | 2小時內被駭客神奇轉走證券戶口900萬 碩士女高層：一輩子努力也白費
申訴熱話
10小時前
京都男童棄屍案｜承認犯案繼父多次轉移遺體 街坊揭雙親尋子詭異行徑：諗起都驚
01:33
京都男童棄屍案｜承認犯案繼父多次轉移遺體 街坊揭雙親尋子詭異行徑：諗起都驚
即時國際
2小時前