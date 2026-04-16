內地首季GDP按年增長5% 高於市場預期

國家統計局今日（16日）公佈首季國內生產總值（GDP）錄約33.42萬億元（人民幣，下同），按年增長5%，高於市場預期的4.8%，比上年第四季加快0.5個百分點；按季計則增長1.3%，低於市場預期的1.4%。

分產業看，第一產業增加值1.19萬億元，按年增長3.8%；第二產業增加值11.61萬億元，按年增長4.9%；第三產業增加值20.61萬億元，按年增長5.2%。

CPI按年上漲0.9%

此外，首季全國居民消費價格（CPI）按年上漲0.9%，漲幅比上年第四季擴大0.4個百分點。分類別看，食品煙酒及在外餐飲價格按年上漲0.5%，衣著價格上漲1.8%，居住價格下降0.2%，生活用品及服務價格上漲2.3%，交通通信價格下降1.1%，教育文化娛樂價格上漲1%，醫療保健價格上漲1.8%，其他用品及服務價格上漲14.1%。

全國工業生產者出廠價格（PPI）方面，首季按年下降0.6%，降幅比上年第四季收窄1.5個百分點。全國工業生產者購進價格首季則按年下降0.5%。

首季失業率與上年同期持平

另外，首季全國規模以上工業增加值按年增長 6.1%，比上年四季度加快1.1個百分點；社會消費品零售一季度總額127,695億元，按年增長2.4%，比上年四季度加快0.7個百分點；全國固定資產投資（不含農戶）102,708億元，按年增長1.7%，其中民間固定資產投資按年下降2.2%。

至於全國城鎮調查失業率，一季度平均值則為5.3%，與上年同期持平。其中，本地戶籍勞動力調查失業率為5.4%；外來戶籍勞動力調查失業率為5.3%，而外來農業戶籍勞動力調查失業率為5.7%。31個大城市城鎮調查失業率為5.3%。