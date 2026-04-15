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貝森特稱開展301條款調查 料特朗普關稅7月恢復之前水平

宏觀經濟
更新時間：11:37 2026-04-15 HKT
發佈時間：11:37 2026-04-15 HKT

美國財長貝森特表示，特朗普關稅可能會在7月恢復到最高法院駁回前的水平。據彭博報道，貝森特周二在華盛頓舉行的一個活動上表示，「關稅政策方面在最高法院遭遇了挫折，但我們將開展或進行第301條款調查，因此關稅可能在7月初恢復到之前水平」。

貝森特指出，由於第301條關稅授權已經在法庭上得到檢驗，因此企業領導人可以開始規劃和制定資本支出方面的決策。

報道提到，在最高法院裁定特朗普先前利用緊急權力徵收關稅違憲後，特朗普正試圖利用不同權力來恢復其「關稅牆」。特朗普政府暫時徵收10%關稅，涵蓋多種進口商品，並將於7月24日到期。

指聯儲局判斷通脹錯誤

另一方面，貝森特表示，雖然很難說伊朗戰爭的後果何時會「波及」美國經濟，但美國經濟目前狀況良好。他認為「今年增長很容易超過3%，甚至超過3.5%」。他還補充，核心通脹率持續下降，這是一個好兆頭。

對於通脹的判斷，貝森特認為聯儲局的判斷是錯誤的，因核心通脹正在下降，又指「理解他們想等到數據更明朗後再做決定，但這也意味利率應該大幅下調」。不過，3月份數據雖然顯示核心通脹有所緩解，但包含汽油價格在內的整體消費者物價指數卻大幅上漲。
 

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