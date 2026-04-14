霍爾木茲海峽封鎖衝擊大 滙豐艾橋智：企業實際付140美元買原油

就中東衝突對滙控（005）環球策略影響，行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）在滙豐全球投資峰會上表示，中東地區一些挑戰早已存在，該區的不確定性與混亂已成為「永久性特徵」，其調查亦顯示95%客戶有此看法。有關影響已超越中東地區。滙控也會就此作好韌性、靈敏、專業的準備，以應對未來的不確定情況。

糧食價格上升將衝擊全球經濟

他指目前對全球經濟最大的擔憂，來自霍爾木茲海峽航道中斷，石油、精煉油品、能源、液化石油氣（LPG）、化肥等運輸已受影響。更令人擔憂的是實際能源成本遠超市場表象。雖然國際油價的「標題」可能在每桶100至110美元左右，但如果企業試圖從中東取得原油，實際支付可能高達140美元。若經由紅海運輸，保險費率已由過去僅0.25%暴漲至5%或以上，甚至很多保險已經停售。因此，一桶石油或一桶精煉油從產地到最終目的地的實際成本，遠遠高於「頭條」價格，而他所見過一桶油運到斯里蘭卡的到岸價格高達 286 美元，「這不是一個能夠輕易負擔這種價格並維持下去的國家或經濟體」。所以他的擔憂遠遠超出亞洲，絕大多數進口石油和石油衍生品的經濟體，無論是前往非洲還是其他美洲地區，都將受到影響。這不僅是價格問題，更可能演變成短缺問題。至於肥料的影響，尚未看到，有待到作物生長季節，才能看到肥料短缺會導致多少農作物減產，以及糧食價格會上漲多少，這些衝擊最終都會傳導到全球經濟。

貿易方面，他指全球貿易並未停滯，雖然跨太平洋與亞洲的貿易量下跌，但亞洲內的貿易、亞洲與中東之間的貿易，以及亞洲與歐洲之間的貿易出現增長增長。全球貿易已在重組，滙豐視此為重大機遇，協助客戶重新配置供應鏈、尋找新的貿易夥伴。

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重申中國業務屬長期策略 機遇極大

對於中國業務長期策略，他重申滙控的中國策略是一項長期策略，並指財富為中國內地和香港帶來極大機遇。而香港正朝著在本十年末成為全球最大跨境財富中心的方向前進，其中一大動力是來自內地的財富利用香港作為一個高度專業、面向國際的理財中心，這也成為滙豐吸納客戶的來源。過去兩年，滙豐每年在香港新增的客戶人數超過100萬名。

此外，他指中國一直是外國直接投資的吸引地，只是現今企業轉為投資於中國的技術，再經由香港嘗試將其全球化，並將中國的創新規模化。同時，內地企業已達到全球規模，希望在全球基礎上競爭，能夠接觸到全球消費者，因此這不僅是對外貿易流，也越為對外投資流。這兩股流動正是推動中國經濟的力量。而這些流動很大部分是通過香港這「超級連絡人」聯通中國與全球。外資企業走進中國或內地企業出海都為滙豐帶來機遇。而集團對香港的機會和動能甚具信心，將恒生私有化正是例證之一。

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AI提升生產力 未來或改變遊戲規則

談及數碼及AI發展，他指滙豐現在擁有一個市場領先的數碼債券發行平台，並已在該平台上安排發行了超過35億美元的債券，包括香港政府所發債券。滙豐亦有提供代幣代黃金產品，規模屬全球第3大，也是發行規模最大的銀行。同時，滙豐已為批發客戶推出代幣化存款服務，使香港、新加坡、英國、盧森堡、美國、阿聯酋等地間能進行即時的跨境交易。

他相信AI是生產力的提升器，未來可能成為遊戲規則的改變者，但尚未達到那個階段。他認為有了AI支援，可賦能員工擁有工具和能力，為所有客戶提供高度個人化的服務。

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