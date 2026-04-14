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貝森特籲聯儲局減息前觀望 稱伊朗戰爭換來50年穩定

宏觀經濟
更新時間：14:50 2026-04-14 HKT
發佈時間：14:50 2026-04-14 HKT

美國財政部長貝森特出席Semafor世界經濟論壇時明確表示，建議聯儲局在決定是否減息前，應先採取「觀望」態度。他指出，美國經濟在1月和2月表現依然非常強勁，而聯儲局「採取觀望態度，靜待衝突局勢演變，這做法是正確的」。貝森特認為，最終是需要減息，惟現階段必須先觀望。

美國政府上周五公佈的數據顯示，受油價成本飆升拖累，3月份通脹按月增速達到2月份的三倍。不過，撇除波動較大的食品及能源後的核心通脹，升幅則略低於市場預期。貝森特相信，近期的物價上漲不會永久改變消費者對經濟的看法，亦認為「不會嵌入長期通脹預期之中」。

被問及伊朗戰爭最終對美國經濟是利或弊時，貝森特表示，「我們回顧時會說，無論持續50天、100天或更久，這將換來50年的穩定。」

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