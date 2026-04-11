聯儲局要求銀行業交代私募信貸風險敞口 戰後贖回壓力恐更大

據彭博引述消息報道，因應私募信貸基金爆發贖回潮及行業不良貸款急升，美國聯儲局正要求主要銀行交代其對私募信貸領域敞口的詳細資訊。報道指，聯儲局審查人員近期的質詢，旨在評估私募信貸行業的壓力水平，以及其蔓延至更廣泛金融體系的潛在風險。此舉被視為美國監管機構至今發出的最強信號之一，表明其正努力掌握私募信貸行業壓力規模，該行業已膨脹至1.8萬億美元。

在常規監管過程中，聯儲局最關注的焦點是銀行向私募信貸基金提供的債務融資細節。在市況做好時，這些信貸基金透過向銀行借貸來加槓桿，藉此放大基金回報、提升私募信貸產品的吸引力；然而，一旦市況低迷，這些隱藏的槓桿可能使銀行面臨損失風險。

貝利警告伊朗戰事加劇風險

私募信貸一直依賴投資者資金來進行放貸。該行業最初主要面向機構投資者營銷，惟近年積極向散戶開放，但隨着零售信貸基金承受壓力、投資者急于撤資，監管機構進一步加強了對該領域的審查力度。金融穩定委員會主席貝利本周更警告，經歷伊朗戰事的震盪後，私募信貸恐面臨更大壓力。

事實上，信貸基金依賴銀行來托管資產，更依賴銀行提供的信貸額度。一旦私募信貸的投資組合惡化，銀行持有的抵押品將首當其衝面臨貶值風險。

摩根大通行政總裁戴蒙早前在其年度致股東信中已發出警告，直指私募信貸行業缺乏透明度，且估值標準不佳，但他認為暫未構成系統性風險。

財政部及聯儲局雙線調查

除了聯儲局，消息指，財政部亦已成立專門小組，正調查保險公司對私募信貸的風險敞口。財政部計劃與直接監管美國保險商的各州監管機構會面，討論行業的新興風險，預料審查將持續數月。