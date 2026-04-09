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美議員促SEC查「可疑交易」 上月特朗普暫緩攻擊前 期油成交暴增近9倍

宏觀經濟
更新時間：12:46 2026-04-09 HKT
發佈時間：12:46 2026-04-09 HKT

據彭博報道，美國民主黨眾議員Ritchie Torres周三致函美國證券交易委員會（SEC）及商品期貨交易委員會（CFTC），要求調查上月特朗普總統宣布暫緩攻擊伊朗前，油市及股市期貨市場出現的異常交易活動。

「SEC和CFTC不能視而不見」

Ritchie Torres形容，相關交易「速度、規模和結構都有可疑之處」，並指「事實如此明顯，SEC和CFTC不能視而不見。」他要求監管機構展開正式調查，並索取相關交易賬戶紀錄。

特朗普於3月23日早上約7時05分在Truth Social發帖，宣布暫緩對伊朗能源設施的攻擊。此前他曾威脅若伊朗不開放霍爾木茲海峽，將於48小時內發動攻擊

交易所數據則顯示，3月23日早上6時49分起的兩分鐘內，布蘭特及西德州原油期貨合約涉及至少600萬桶布蘭特原油及西德州原油的期貨合約被拋售，金額達數十億美元，較過去5個交易日同期平均交易量約70萬桶暴增近9倍。

CFTC執法主管David Miller上月曾表示，正「監察」油市期貨異常活動，但拒絕評論調查內容。SEC則對此拒絕置評。

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